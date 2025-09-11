GROMDA: Mocna zapowiedź przed walką! "Zgotuję temu typowi piekło"

GROMDA 22: Kofi King vs Słomka już w piątek, 12 września

Kto zostanie królem walk na gołe pięści GROMDA? Już w piątek, 12 września brutalny Anglik Randy "Kofi King" Randayn zmierzy się z Jakubem Słomką (29 l.). Po ostatnim zwycięstwie nad Marcinem "Wasylem" Wasilewskim, zapowiada kolejną ostrą bitkę w ringu.

Anglik z Bournemouth po efektownym debiucie na GROMDA 12 musiał uznać wyższość Przemysława Rekowskiego, ale po dwóch latach wrócił do Polski i pokonał "Wasyla" już w drugiej rundzie. Teraz mierzy wysoko! Po walce z pretendentem do pasa Jakubem Słomką chciałby zmierzyć się z "Don Diego".

- Mogę tak przyłożyć, że zgaszę każdego, każdego z GROMDY! Zaliczając do tego ciebie, "Don Diego". Po tym, jak znokautuję następnego gościa, jedziemy z walką mistrzowską - zapowiada odważnie Randy Randayn.

O wygraną ze Słomką nie będzie mu dziś łatwo! Słomka wygrywał z samą śmietanką GROMDY - "Stolarą", "Sieniawem", "Morelą", "Capo", "Gorillą" i "Jokerem". W wyniszczającej ringowej wojnie z Mateuszem "Don Diego" Kubiszynem w końcu poległ. - Zgotuję temu typowi piekło. Wasyl nie ma siły bestii, jak ja - dodał "Kofi King".

Kiedy gala GROMDA 22?

Gala GROMDA 22 odbędzie się już w piątek, 12 września w Pionkach. W walce wieczoru "Chacia" zmierzy się ze "Scarfacem". Niewykluczone, że to starcie będzie eliminatorem do walki o pas mistrz GROMDY.

