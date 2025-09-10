GROMDA: Brutalny Brytyjczyk zleje kolejnego Polaka? Ogłosili rywala Kofi Kinga. Odważne wyzwanie

GROMDA: Kofi King vs Słomka na GROMDA 22 już w ten piątek!

Czas na Krwawy Piątek! Czas na GROMDĘ 22! Już w ten piątek, 12 września dojdzie do hitowego starcia – Randy „Kofi King” Randayn vs Jakub Słomka. Słomka wraca do ringu GROMDY po przegranym pojedynku z Mateuszem „Don Diego” Kubiszynem, którego stawką był pas mistrzowski największej federacji walk na gołe pięści w Europie. „Kofi King” zawalczy kolejny raz w Polsce po tym, jak ostatnio Marcina „Wasyla” Wasilewskiego.

- Jak to mówią proście, a będzie wam dane. Polski góral kontra czarna bestia. Szykujcie się na głośny i potężny nokaut - napisano w poście w mediach społecznościowych GROMDY.

„Kofi King” myśli już o kolejnym pojedynku. W specjalnym materiale wideo GROMDY Randayn zapowiadał, że ma na celowniku już kolejnego przeciwnika.

Gromda 22: elektryzująca walka wieczoru. "Albo mnie odłączy, albo pęknie mi czaszka"

- Zgaszę kolejnego Polaka i idę po „Don Diego” - zapowiadał „Kofi King” w trailerze promującym galę GROMDA, mierząc w walkę o pas mistrza z niepokonanym do tej pory Mateuszem Kubiszynem.

Kiedy gala GROMDA 22? Kto zawalczy w walce wieczoru?

Gala GROMDA 22 odbędzie się już w piątek, 12 września, jak zawsze w Pionkach. Transmisja PPV dostępna tylko na GROMDA.TV.

W walce wieczoru piątkowej gali Patryk „Chacia” Chacia zmierzy się z Sebastianem „Scarfacem” Skiermańskim.