Mamed Khalidov szczerze o Dawidzie Załęckim. Tych słów nikt się nie spodziewał! Powiedział to publicznie

2025-09-11 10:39

Dawid Załęcki przegrał na gali FAME 27 z Michałem Materlą. „Crazy” został znokautowany w bokserskim ringu. Mimo to, sprawił dużo problemów legendzie polskiego MMA. Mamed Khalidov w „Kanale Sportowym” w pięknych słowach wypowiedział się na temat Dawida Załęckiego. - Jestem pod wrażeniem tego chłopa”

Mamed Khalidov o Dawidzie Załęckim po FAME 27

Gala FAME 27: Kingdom przeszła do historii. W PreZero Arenie Gliwice, w co-main evencie Dawid Załęcki mierzył się z legendarnym zawodnikiem KSW, Michałem Materlą. „Crazy” zaliczył nokdaun, ale otrzymał kilka ciosów, po których miał mocne rozcięcie i zaczął krwawić. Po brutalnym prawym Załęcki padł na deski i nie był w stanie kontynuować starcia. Sędzia Piotr Jarosz przerwał walkę.

Mimo porażki, Dawid Załęcki otrzymał wiele pozytywnego odbioru i solidnego wsparcia. „Crazy” otrzymał pochwały z wielu stron. W czwartkowym programie live „Kanału Sportowego”, Mamed Khalidov w pięknych słowach wypowiadał się na temat Dawida Załęckiego.

FAME 27: Wyniki gali. Roberto Soldić znokautował Tomasza Adamka! "Góral" nie wytrwał tempa narzuconego przez "RoboCopa"!

- On ma naprawdę nieprzyjemny, niewygodny styl. Uderzy, odskoczy, uderzy, odskoczy i jest szybki. Bardzo dobrze wygląda, na swój wiek porusza się dynamicznie. Jestem pod wrażeniem tego chłopa! Dobrze wygląda w takim wieku i tak się porusza. Tak wyglądać i być dynamicznym w tym wieku to, co innego – mówił Khalidov.

Soldić Adamek
29 zdjęć

FAME 27: Wyniki gali

  • Walka wieczoru: Tomasz Adamek vs Roberto Soldić - boks, 8 rund - Soldić wygrał przez nokaut

Karta główna:

  • Michał Materla vs Dawid "Crazy" Załęcki - boks w małych rękawicach - Materla wygrał przez nokaut
  • Lexy Chaplin vs Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk - K-1 w małych rękawicach - Sheeya wygrała jednogłośną decyzją sędziów
  • Marcin Najman vs Łukasz "Tuszol" Tuszyński – MMA - Tuszol wygrał przez poddanie
  • Wiktor "Wronek" Wronka vs Hubert Dajczman - boks w małych rękawicach - Dajczman wygrał jednogłośną decyzją sędziów
  • Oskar Wierzejski vs Przemysław "Sequento" Skulski – MMA - Wierzejski wygrał przez TKO
  • Kamil Minda vs Bartosz Szachta - K-1 w małych rękawicach - Szachta wygrał przez dyskwalifikację Mindy

Karta wstępna:

  • Michał "Matrix" Królik vs Alan Kwieciński - K-1 w małych rękawicach - Matrix wygrał przez TKO
  • Brajan "Bojan" Bojanko vs Bartosz "Hermes" Jarzyński - MMA - Bojan poddał Hermesa
