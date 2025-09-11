Mamed Khalidov szczerze o Dawidzie Załęckim. Tych słów nikt się nie spodziewał! Powiedział to publicznie

Mamed Khalidov o Dawidzie Załęckim po FAME 27

Gala FAME 27: Kingdom przeszła do historii. W PreZero Arenie Gliwice, w co-main evencie Dawid Załęcki mierzył się z legendarnym zawodnikiem KSW, Michałem Materlą. „Crazy” zaliczył nokdaun, ale otrzymał kilka ciosów, po których miał mocne rozcięcie i zaczął krwawić. Po brutalnym prawym Załęcki padł na deski i nie był w stanie kontynuować starcia. Sędzia Piotr Jarosz przerwał walkę.

Mimo porażki, Dawid Załęcki otrzymał wiele pozytywnego odbioru i solidnego wsparcia. „Crazy” otrzymał pochwały z wielu stron. W czwartkowym programie live „Kanału Sportowego”, Mamed Khalidov w pięknych słowach wypowiadał się na temat Dawida Załęckiego.

FAME 27: Wyniki gali. Roberto Soldić znokautował Tomasza Adamka! "Góral" nie wytrwał tempa narzuconego przez "RoboCopa"!

- On ma naprawdę nieprzyjemny, niewygodny styl. Uderzy, odskoczy, uderzy, odskoczy i jest szybki. Bardzo dobrze wygląda, na swój wiek porusza się dynamicznie. Jestem pod wrażeniem tego chłopa! Dobrze wygląda w takim wieku i tak się porusza. Tak wyglądać i być dynamicznym w tym wieku to, co innego – mówił Khalidov.

FAME 27: Wyniki gali

Walka wieczoru: Tomasz Adamek vs Roberto Soldić - boks, 8 rund - Soldić wygrał przez nokaut

Karta główna:

Michał Materla vs Dawid "Crazy" Załęcki - boks w małych rękawicach - Materla wygrał przez nokaut

Lexy Chaplin vs Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk - K-1 w małych rękawicach - Sheeya wygrała jednogłośną decyzją sędziów

Marcin Najman vs Łukasz "Tuszol" Tuszyński – MMA - Tuszol wygrał przez poddanie

Wiktor "Wronek" Wronka vs Hubert Dajczman - boks w małych rękawicach - Dajczman wygrał jednogłośną decyzją sędziów

Oskar Wierzejski vs Przemysław "Sequento" Skulski – MMA - Wierzejski wygrał przez TKO

Kamil Minda vs Bartosz Szachta - K-1 w małych rękawicach - Szachta wygrał przez dyskwalifikację Mindy

Karta wstępna:

Michał "Matrix" Królik vs Alan Kwieciński - K-1 w małych rękawicach - Matrix wygrał przez TKO

Brajan "Bojan" Bojanko vs Bartosz "Hermes" Jarzyński - MMA - Bojan poddał Hermesa

