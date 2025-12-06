Szpilka wytrzymał z nim tylko 14 sekund! Coraz głośniej o wielkim rewanżu, dyrektor KSW komentuje

Szpilka może liczyć na rewanż z Wrzoskiem? KSW nie wyklucza tego scenariusza

Walka Arkadiusza Wrzoska z Arturem Szpilką była jedną z najważniejszych walk gali XTB KSW 94. Starcie to elektryzowało fanów z wielu powodów – w momencie starcia Artur Szpilka miał za sobą trzy wygrane z rządu, w tym pokonanie Mariusza Pudzianowskiego, natomiast Wrzosek mógł wówczas pochwalić się odrobinę lepszym rekordem, 4-0. Było więc jasne, że któryś z nich poniesie pierwszą porażkę w swojej karierze w MMA, ale nikt nie spodziewał się, że wszystko rozstrzygnie się w dosłownie kilkanaście sekund! Szpilka popełnił błąd, nadział się na precyzyjny cios Wrzoska i został znokautowany w 14 sekund.

Od tego momentu kariery obu potoczyły się w nieco innych kierunkach. Wrzosek pokonał później Matheusa Scheffela i po tym otrzymał szansę do walki o pas mistrzowski KSW! W niej jednak już w 1. rundzie uległ najdłużej panującemu mistrzowi w historii KSW, Philowi De Friesowi. Z kolei Szpilka od tego czasu stoczył jedną walkę i wygrał dość niespodziewanie z Errolem Zimmermanem. Obaj w najbliższym czasie stoczą kolejne walki, choć póki co nie będzie rewanżu. Tej jednak nie został wcale wykluczony.

Jeszcze w grudniu Artur Szpilka zmierzy się Michalem Martinkiem na KSW 113. Z kolei Wrzosek na gali KSW 114 w styczniu 2026 roku będzie walczył z Szymonem Bajorem. Okazuje się, że gdyby Szpilka nie walczył w grudniu, to rewanż byłby możliwy nawet teraz. – Szymon był naturalnym możliwym kandydatem (dla Wrzoska – przyp. red.). Może gdyby Artur nie wziął Michala Martinka, to też by było rozwiązanie – zdradził Wojsław Rysiewski, dyrektor sportowy KSW, w rozmowie na kanale Klatka po klatce. Z drugiej jednak strony Rysiewski zauważył, że Szpilka obecnie jest daleko od starcia z Wrzoskiem.

– Wydaje mi się, że pokonanie Martinka nie zapewni Arturowi rewanżu z Wrzoskiem – przyznał dyrektor sportowy KSW. Wspomniał natomiast, że sporo zależy też od tego, co stanie się w walce Wrzoska z Bajorem. – Być może Bajor pomoże Arturowi – powiedział Rysiewski, sugerując, że porażka Wrzoska dawałaby większe szanse na zorganizowanie rewanżu ze Szpilką. Głos w tej sprawie zabrał również... sam Arkadiusz Wrzosek, który nie wygląda na jakiegoś szczególnie zmotywowanego, by dać „Szpili” szansę na odkucie się, ale też tego nie wyklucza. – Jakbym wygrał z Szymonem i dostał propozycję walki z Arturem, a organizacja jakoś mi to uargumentuje [...], to tak – ocenił – Nie myślę o tym, nie latam z głową w chmurach. Staram się skupić się na jednej rzeczy, potem na kolejnej, ale jakiś zarys następnych walk mam – dodał również w rozmowie z kanałem Klatka po klatce.

