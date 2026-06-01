Były gwiazdor KSW i FAME MMA nie żyje. Jay Silva dopiero co skończył 45 lat

Jay Silva zmarł w wieku 45 lat.

Szokującą wiadomość o jego śmierci potwierdziła federacja FAME MMA.

W trakcie bogatej kariery Amerykanin walczył także m.in. w KSW, UFC i CLOUT MMA.

Jay Silva nie żyje. Wstrząsające wieści o zawodniku KSW, FAME MMA i UFC

Jako pierwszy informację o śmierci Jaya Silvy przekazał na portalu X jeden z włodarzy FAME - Michał "Boxdel" Baron. "Byłeś świetnym człowiekiem Jay. Dziękuję za wesołe momenty na programach, dobre walki i prywatne pogadanki. Będzie nam wszystkim Ciebie bardzo brakować" - napisał.

Na jego wpis zareagował m.in. znany dziennikarz Maciej Turski. "Wczoraj otrzymałem informację. Pojawiały się jakieś zdawkowe wieści na angolskich portalach, ale nie dowierzałem... Jay Silva nie żyje. Szokująca wiadomość. Zdecydowanie za wcześnie" - dodał, a po chwili wiadomość potwierdziła także federacja FAME MMA.

Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci zawodnika FAME Jaya Silvy.Jay swoimi występami wnosił wielki uśmiech, pozytywne emocje i profesjonalizm prawdziwego sportowca. Na zawsze pozostanie częścią historii naszej federacji! Bliskim, rodzinie oraz przyjaciołom Jaya składamy najszczersze kondolencje. Spoczywaj w pokoju! - przekazała organizacja, w której Silva stoczył swoją ostatnią walkę w styczniu tego roku.

Na gali FAME 29 Amerykanin wziął udział w turnieju K-1, ale przegrał w pierwszym starciu z Tomaszem Sararą. Kibice w Polsce poznali go już w 2012 roku, gdy stoczył pierwszą z pamiętnych trzech walk w KSW z Michałem Materlą. Silva walczył w tej federacji także z Piotrem Strusem, Azizem Karaoglu i Mariuszem Pudzianowskim. W 2023 r. wznowił karierę w Polsce w CLOUT MMA, a następnie związał się z FAME. Wcześniej, przed KSW, rywalizował m.in. w UFC i Bellatorze. Jego zawodowy bilans MMA wynosi 12-13-1.

Okoliczności śmierci Jaya Silvy nie są na razie znane. Jak informował Maciej Turski, szczątkowe informacje zaczynają pojawiać się na angolskich portalach - w tym kraju urodził się "Da Spyda Killa", walczący z brazylijskim i amerykańskim obywatelstwem.

Wczoraj otrzymałem informację. Pojawiały się jakieś zdawkowe wieści na angolskich portalach, ale nie dowierzałem...Jay Silva nie żyje. Szokująca wiadomość. Zdecydowanie za wcześnie. https://t.co/BD7CVGZmp0— Maciej Turski (@m_turski) June 1, 2026

