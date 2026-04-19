KSW 117: Mamed Chalidow pokonany i zakrwawiony! Paweł Pawlak obronił pas! WIDEO

Michał Chojecki
2026-04-19 2:11

Paweł Pawlak obronił pas mistrza KSW w wadze średniej! W walce wieczoru pokonał Mameda Chalidowa. W czwartej rundzie obrońca tytułu w parterze zasypał doświadczonego rywala morderczymi ciosami łokciami i pięściami. Zakrwawiony Chalidow próbował się bronić, ale był coraz bardziej bezradny i sędzia przerwał pojedynek. W drugim main evencie Phil De Fries pokonał Marcina Wójcika przez duszenie w pierwszej rundzie i obronił pas mistrza KSW w wadze ciężkiej.

KSW 117: Mamed Chalidow - Paweł Pawlak

A tak zakończyła się walka wieczoru Pawlak - Chalidow 

Paweł Pawlak świętuje w oktagonie z synkiem i partnerką

Mamed kończy tę walkę pokonany i bardzo mocno zakrwawiony

KONIEC! PAWLAK WYGRAŁ! SĘDZIA PRZERWAŁ WALKĘ! W ostatnich sekundach czwartego starcia Pawlak zasypał głowę Chalidowa mocnymi ciosami. Mamed już nie był w stanie się bronić i sędzia przerwał pojedynek!

Pawłak do mocnych ciosów łokciami dokłada jeszcze uderzenia pięściami na głowę Mameda

Dwie minuty do końca starcia. Mamed wciąż obrywa łokciami

Kolejne ciosy łokciami Pawlaka w parterze. Mamed stara się je blokować

Na twarzy Mameda pojawiło się sporo krwi

Pawlak w parterze próbuje ciosów łokciami. Mamed leży na plecach

Pawlak sprowadził Mameda do parteru

IV RUNDA

Trwa już czwarte starcie

III RUNDA

Po koniec rundy po ciosie Mameda Pawlak złapał go za głowę i próbował duszenia, ale sygnał zakończył starcie

Mamed już stoi

Mamed leży na plecach. Pawlak obija nogi rywala

Ładna obrotówka Mameda na ciało Pawlaka!

Wyrównane starcie na razie. Wciąż walka toczy się w stójce

Mamed znów kopnięty w krocze. Przerwa w walce

Trwa III runda

II RUNDA

Pawlak wyprowadzał dużo kopnięć na nogi i tułów Mameda. Mamed polował na nokautujący cios i raz mocno trafił mistrza, ale ten szybko się pozbierał i znów kontrolował przebieg starcia

Mamed trafił mocno Pawlaka!

Mamed poluje na nokautujący cios, ale Pawlak umiejętnie trzyma dystans i unika ciosów

Pawlak wyprowadza dużo kopnięć. Stara się osłabić Chalidowa

Szarża Mameda! Wyprowadził kilka mocnych ciosów sierpowych

II RUNDA

Trwa już druga runda

I RUNDA

Walka toczyła się w stójce, a obaj wojownicy próbowali efektownych kopnięć. W ostatnich sekundach rundy po kolejnej próbie kopnięcia Mameda Pawlak sprowadził go na ziemię i zacząć zasypywać ciosami, ale Chalidowa uratował sygnał kończący rundę

Mamed lekko się zachwiał po ciosie Pawlaka

Walka wciąż toczy się w stójce. Panowie próbują głównie kopnięć - tych wysokich i niskich

Mamed kopnięty w krocze. Przerwa w walce. Pawlak przeprasza

Mamed spróbował obrotówki, ale Pawlak zblokował to kopnięcie

Wymiana wysokich kopnięć już na samym początku

I RUNDA

Trwa już walka!

Obaj są już w klatce. Za chwilę początek walki!

Chalidow jest już w oktagonie. Czas na Pawlaka

Mamed zmierza już do oktagonu

Mistrz kontra legenda. Za chwilę to wyczekiwanie starcie

Przed nami już walka wieczoru: Mamed Chalidow - Paweł Pawlak!

De Fries dominował przez całą rundę, a walka toczyła się w parterze. W końcu mistrz założył duszenie i Wójcik odklepał

KONIEC! De Fries wygrał przez poddanie! W 1. rundzie!

De Fries cały czas dominuje w parterze

Wójcik uwolnił się w parterze i wstał. Zadał kilka ciosów w stójce, ale De Fries znów go powalił

De Fries sprowadził Wójcika do parteru

I RUNDA

Walka już trwa!

Obaj są już w oktagonie. Czy De Fries obroni pas?

Wójcik jest już w oktagonie. Czas na De Friesa

Za chwilę walka Phil De Fries - Marcin Wójcik o pas KSW wagi ciężkiej

Przed nami już dwie walki mistrzowskie!

Witamy w relacji na żywo z gali KSW 117. Przed nami dwie ostatnie walki - Phil De Fries - Marcin Wójcik oraz Mamed Chalidow - Paweł Pawlak.

Trwa gala KSW 117 na warszawskim Torwarze. Walka wieczoru to pojedynek Paweł Pawlak kontra Mamed Chalidow. W drugiej walce wieczoru do obrony pasa stanie mistrz wagi ciężkiej i prawdziwy dominator swojej kategorii, Phil De Fries. Rywalem czempiona będzie popularny „Gigant”, numer dwa rankingu wagi ciężkiej, Marcin Wójcik.

