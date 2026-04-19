KSW 117: Mamed Chalidow - Paweł Pawlak
A tak zakończyła się walka wieczoru Pawlak - Chalidow
History has been made! 🏆🇵🇱 Pawel Pawlak defeats a legend in a 4-round tactical battle!— KSW (@KSW_MMA) April 18, 2026
🏆🇵🇱 Paweł Pawlak remains the KSW Middleweight Champion of the World!— KSW (@KSW_MMA) April 18, 2026
Paweł Pawlak świętuje w oktagonie z synkiem i partnerką
Mamed kończy tę walkę pokonany i bardzo mocno zakrwawiony
KONIEC! PAWLAK WYGRAŁ! SĘDZIA PRZERWAŁ WALKĘ! W ostatnich sekundach czwartego starcia Pawlak zasypał głowę Chalidowa mocnymi ciosami. Mamed już nie był w stanie się bronić i sędzia przerwał pojedynek!
Pawłak do mocnych ciosów łokciami dokłada jeszcze uderzenia pięściami na głowę Mameda
Dwie minuty do końca starcia. Mamed wciąż obrywa łokciami
Kolejne ciosy łokciami Pawlaka w parterze. Mamed stara się je blokować
Na twarzy Mameda pojawiło się sporo krwi
Pawlak w parterze próbuje ciosów łokciami. Mamed leży na plecach
Pawlak sprowadził Mameda do parteru
IV RUNDA
Trwa już czwarte starcie
III RUNDA
Po koniec rundy po ciosie Mameda Pawlak złapał go za głowę i próbował duszenia, ale sygnał zakończył starcie
Mamed już stoi
Mamed leży na plecach. Pawlak obija nogi rywala
Ładna obrotówka Mameda na ciało Pawlaka!
Wyrównane starcie na razie. Wciąż walka toczy się w stójce
Mamed znów kopnięty w krocze. Przerwa w walce
Trwa III runda
II RUNDA
Pawlak wyprowadzał dużo kopnięć na nogi i tułów Mameda. Mamed polował na nokautujący cios i raz mocno trafił mistrza, ale ten szybko się pozbierał i znów kontrolował przebieg starcia
Mamed trafił mocno Pawlaka!
Mamed poluje na nokautujący cios, ale Pawlak umiejętnie trzyma dystans i unika ciosów
Pawlak wyprowadza dużo kopnięć. Stara się osłabić Chalidowa
Szarża Mameda! Wyprowadził kilka mocnych ciosów sierpowych
Trwa już druga runda
I RUNDA
Walka toczyła się w stójce, a obaj wojownicy próbowali efektownych kopnięć. W ostatnich sekundach rundy po kolejnej próbie kopnięcia Mameda Pawlak sprowadził go na ziemię i zacząć zasypywać ciosami, ale Chalidowa uratował sygnał kończący rundę
Mamed lekko się zachwiał po ciosie Pawlaka
Walka wciąż toczy się w stójce. Panowie próbują głównie kopnięć - tych wysokich i niskich
Mamed kopnięty w krocze. Przerwa w walce. Pawlak przeprasza
Mamed spróbował obrotówki, ale Pawlak zblokował to kopnięcie
Wymiana wysokich kopnięć już na samym początku
Trwa już walka!
Obaj są już w klatce. Za chwilę początek walki!
Chalidow jest już w oktagonie. Czas na Pawlaka
Mamed zmierza już do oktagonu
Mistrz kontra legenda. Za chwilę to wyczekiwanie starcie
Przed nami już walka wieczoru: Mamed Chalidow - Paweł Pawlak!
De Fries dominował przez całą rundę, a walka toczyła się w parterze. W końcu mistrz założył duszenie i Wójcik odklepał
KONIEC! De Fries wygrał przez poddanie! W 1. rundzie!
De Fries cały czas dominuje w parterze
Wójcik uwolnił się w parterze i wstał. Zadał kilka ciosów w stójce, ale De Fries znów go powalił
De Fries sprowadził Wójcika do parteru
I RUNDA
Walka już trwa!
Obaj są już w oktagonie. Czy De Fries obroni pas?
Wójcik jest już w oktagonie. Czas na De Friesa
Za chwilę walka Phil De Fries - Marcin Wójcik o pas KSW wagi ciężkiej
Przed nami już dwie walki mistrzowskie!
Witamy w relacji na żywo z gali KSW 117. Przed nami dwie ostatnie walki - Phil De Fries - Marcin Wójcik oraz Mamed Chalidow - Paweł Pawlak.
Trwa gala KSW 117 na warszawskim Torwarze. Walka wieczoru to pojedynek Paweł Pawlak kontra Mamed Chalidow. W drugiej walce wieczoru do obrony pasa stanie mistrz wagi ciężkiej i prawdziwy dominator swojej kategorii, Phil De Fries. Rywalem czempiona będzie popularny „Gigant”, numer dwa rankingu wagi ciężkiej, Marcin Wójcik.