KSW 117: Mamed Chalidow pokonany i zakrwawiony! Paweł Pawlak obronił pas! WIDEO

Paweł Pawlak obronił pas mistrza KSW w wadze średniej! W walce wieczoru pokonał Mameda Chalidowa. W czwartej rundzie obrońca tytułu w parterze zasypał doświadczonego rywala morderczymi ciosami łokciami i pięściami. Zakrwawiony Chalidow próbował się bronić, ale był coraz bardziej bezradny i sędzia przerwał pojedynek. W drugim main evencie Phil De Fries pokonał Marcina Wójcika przez duszenie w pierwszej rundzie i obronił pas mistrza KSW w wadze ciężkiej.

i Autor: Super Express