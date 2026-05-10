Krwawa walka Dubois - Wardley! Mistrz świata zmasakrowany, zdjęcia dla ludzi o mocnych nerwach!

Pojedynek Fabio Wardley - Daniel Dubois od pierwszych sekund przypominał wojnę. Mistrz posłał pretendenta dwukrotnie na deski – w rundzie pierwszej i trzeciej. Wydawało się, że „Dynamite” jest bliski porażki. Jednak Dubois pokazał niesamowitą odporność i serce wojownika. Wstał, złapał rytm i zaczął demolować rywala potężnymi ciosami.

Walka była prawdziwą rzezią. Obaj bokserzy krwawili obficie – rozcięcia, opuchlizny i strumienie krwi spływały po ich twarzach. Widzowie w Manchesterze byli w ekstazie, a kibice na całym świecie mówili o walce roku. Dubois systematycznie niszczył Wardleya prawymi prostymi i hakami, które raz po raz wstrząsały mistrzem.

Kulminacja nadeszła na początku 11. rundy. Dubois zasypał zmęczonego i zakrwawionego Wardleya lawiną ciosów. Sędzia, widząc bezradność obrońcy tytułu, przerwał walkę w 1:54 rundy 11. Dubois został nowym, dwukrotnym mistrzem świata WBO.

