Krwawa walka Dubois - Wardley! Mistrz świata zmasakrowany, zdjęcia dla ludzi o mocnych nerwach!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-05-10 9:32

Walka Fabio Wardley - Daniel Dubois o mistrzostwo świata WBO okazała się krwawą łaźnią! W Manchesterze doszło do jednego z najbardziej brutalnych pojedynków wagi ciężkiej ostatnich lat. Dubois sensacyjnie pokonał niepokonanego dotychczas Wardleya, odbierając mu pas mistrza. Zobaczcie zdjęcia z tej niesamowitej walki!

Krwawa walka Daniel Dubois - Fabio Wardley
Krwawa walka Daniel Dubois - Fabio Wardley Krwawa walka Daniel Dubois Fabio Wardley o mistrzostwo świata Krwawa walka Daniel Dubois Fabio Wardley o mistrzostwo świata Krwawa walka Daniel Dubois - Fabio Wardley
Galeria zdjęć 29

Pojedynek Fabio Wardley - Daniel Dubois od pierwszych sekund przypominał wojnę. Mistrz posłał pretendenta dwukrotnie na deski – w rundzie pierwszej i trzeciej. Wydawało się, że „Dynamite” jest bliski porażki. Jednak Dubois pokazał niesamowitą odporność i serce wojownika. Wstał, złapał rytm i zaczął demolować rywala potężnymi ciosami.

Walka była prawdziwą rzezią. Obaj bokserzy krwawili obficie – rozcięcia, opuchlizny i strumienie krwi spływały po ich twarzach. Widzowie w Manchesterze byli w ekstazie, a kibice na całym świecie mówili o walce roku. Dubois systematycznie niszczył Wardleya prawymi prostymi i hakami, które raz po raz wstrząsały mistrzem.

FAME 31. Wyniki gali: Denis Załęcki faulował, Don Diego znów górą! Alan zwycięzca turnieju

Kulminacja nadeszła na początku 11. rundy. Dubois zasypał zmęczonego i zakrwawionego Wardleya lawiną ciosów. Sędzia, widząc bezradność obrońcy tytułu, przerwał walkę w 1:54 rundy 11. Dubois został nowym, dwukrotnym mistrzem świata WBO.

GALERIA: Krwawa walka Dubois - Wardley! Mistrz świata zmasakrowany

Krwawa walka Daniel Dubois - Fabio Wardley
Galeria zdjęć 29
Ultrałatwy QUIZ nie tylko dla fanów boksu. Andrzej Gołota czy Tomasz Adamek? Jedno pytanie, dwie odpowiedzi
Pytanie 1 z 20
Za ciosy poniżej pasa w walce z Riddickiem Bowe'em zdyskwalifikowany został: