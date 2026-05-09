Wardley - Dubois Transmisja NA ŻYWO, STREAM ONLINE. O której godzinie walka?

Michał Chojecki
2026-05-09 21:09

Walka Fabio Wardley - Daniel Dubois już dzisiaj na gali w Manchesterze. To jeden z najbardziej ekscytujących pojedynków wagi ciężkiej ostatnich lat. Sprawdź, gdzie oglądać walkę Wardley - Dubois NA ŻYWO i o której godzinie początek walki.

Autor: DAZN/ Materiały prasowe
  • Dziś wielkie starcie wagi ciężkiej: Wardley vs. Dubois.
  • Niepokonany mistrz WBO broni tytułu w starciu z potężnym rywalem.
  • Kto wyjdzie zwycięsko z tej wojny w ringu?
  • Sprawdź, o której walka Wardley - Dubois i gdzie transmisja!

Niepokonany mistrz świata WBO Fabio Wardley (20-0-1, 19 KO) będzie bronił tytułu w starciu z potężnym Danielem Dubois (22-3, 21 KO). Walka nosi podtytuł „Don’t Blink” (Nie mrugaj). Wardley to rosnąca gwiazda brytyjskiego boksu – wysoki, atletyczny, z doskonałym lewym prostym i kombinacjami. Dubois to fizyczna bestia – potężny prawy cross, miażdżąca siła i doświadczenie na najwyższym poziomie.

Przed walką Fabio Wardley - Daniel Dubois fani boksu oczekują prawdziwej wojny w ringu. Obaj słyną z efektownych nokautów, więc pojedynek może skończyć się w każdej rundzie. Eksperci są podzieleni – jedni widzą zwycięstwo Wardleya przez decyzję lub późne TKO, inni stawiają na mocny start Dubois i jego siłę rażenia.

Wardley - Dubois O której godzinie walka?

Gala w Manchesterze zacznie się o godzinie 19 polskiego czasu. Początek walki Fabio Wardley - Daniel Dubois ok. godziny 24 polskiego czasu.

Wardley - Dubois Gdzie oglądać walkę NA ŻYWO?

Transmisja na żywo w Polsce z gali w Manchesterze i walki Fabio Wardley - Daniel Dubois na platformie streamingowej na DAZN (PPV).

