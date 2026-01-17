KSW 114: Relacja na żywo. Kto zostanie królem w Radomiu? [WYNIKI LIVE]

Parnasse to jeden z najlepszych zawodników KSW bez podziału na kategorie wagowe i bez dwóch zdań jedna z największych gwiazd tej federacji. Francuz jest aktualnym mistrzem dwóch dywizji - lekkiej i piórkowej. W starciu z Heldem na szali położy te pierwsze trofeum. W trzech dotychczasowych obronach Parnasse pokonał Valeriu Mirceę, Wilsona Varelę oraz Mariana Ziółkowskiego. Wszystkie te batalie wygrał w wielkim stylu przed czasem, ale za każdym razem bił się przed własnymi kibicami we Francji.

KSW 114 na żywo. Wyniki gali 17.01.2026 w Radomiu

Na gali w Radomiu ciekawie będzie także w innych pojedynkach. Emocji nie powinno zabraknąć przede wszystkim w polsko-polskiej walce w wadze ciężkiej, w której Arkadiusz Wrzosek zmierzy się z Szymonem Bajorem. Dla Wrzoska będzie to pierwsze starcie po czerwcowej porażce z Philem De Friesem, którego stawką był należący do Brytyjczyka pas mistrza w królewskiej kategorii.

Poznaliśmy przyszłość gwiazdora KSW! Salahdine Parnasse podjął kluczową decyzję, wielka zapowiedź

Kibice nie będą się też nudzić zapewne podczas rywalizacji Wiktorii Czyżewskiej z Tamires Vidal. Polka słynie z niezwykle efektownych bojów, czego dowodem chociażby jej ostatnia krwawa batalia z Biancą Sattelmayer. Starcie wygrane ostatecznie przez Czyżewską wybrano najlepszą walką lipcowej gali w Olsztynie.

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Następne pytanie

XTB KSW 114 - wyniki na żywo:

Salahdine Parnasse - Marcin Held (walka o pas w wadze lekkiej)

Arkadiusz Wrzosek - Szymon Bajor

Wiktoria Czyżewska - Tamires Vidal

Ibragim Chuzhigaev - Maciej Różański

Piotr Kacprzak - Wojciech Kazieczko

Andi Vrtacić - Mateusz Gola

Viktor Cervinsky - Amaury Wako-Zabo

Konrad Rusiński - Henry Fadipe

Oleksandr Moisa - Iras Khizriev

Na żywo XTB KSW 114 Witamy serdecznie i zapraszamy na relację na żywo z pierwszej tegorocznej gali KSW!

Odśwież relację