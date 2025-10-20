Tak przepiękna Laura Grzyb wyglądała po demolce na KSW! Nagle króciutka spódniczka podwinęła się zbyt mocno

Laura Grzyb odniosła drugie zwycięstwo w MMA na gali XTB KSW 111 w Trzyńcu, nokautując Czeszkę Karolinę Vankovą w 56 sekund.

Grzyb pokonała Vankovą ciosem na korpus, demonstrując swoją siłę

Po walce Grzyb podziękowała swojemu teamowi za przygotowania do walki.

Laura Grzyb znokautowała rywalkę na KSW w 56 sekund

Laura Grzyb zamknęła usta wszystkim niedowiarkom. Słynąca z niezwykłej urody 30-letnia pięściarka w pięknym stylu odniosła drugie zwycięstwo w MMA. W swoim debiucie na KSW Polka wypunktowała Rumunkę Gabrielę Hristeę. Pół roku później Laura Grzyb stanęła przed kolejnym wyzwaniem. Zanim jednak doszło do walki z Karoliną Vankovą, polska fighterka cała musiała rozebrać się podczas oficjalnego ważenia. Na szczęście zakrywała ją specjalna płachta. Samo starcie z Czeszką zawodniczką zakończyło się już po 56 sekundach (tu prezentujemy zapis relacji z gali XTB KSW 111)! Laura Grzyb znokautowała przeciwniczkę, a sama była praktycznie nienaruszona i po walce właściwie wyglądała tak samo jak przed starciem.

Laura Grzyb po wygranej na KSW. Spódniczka spłatała figla

Wszystko załatwił potężny cios na korpus. Ci, którzy wątpili w siłę uderzenia Laury Grzyb, teraz siedzą cicho. -Zapamiętajcie, to są moje pięści! - cieszyła się po nokaucie Polka. Później w mediach społecznościowych zamieściła obszerny wpis z podziękowaniami.

Oj tym razem kosztowało nas to 200% wysiłku i poświęcenia, dlatego nagroda była taka słodka. Mamo, kocham Cię. Zaczynając od @krzysiek.gutowski, który namaścił mój prawy na dół ciosem boskim przez @mariuszradziu, który zmuszał mnie do prostowania tej ręki, gdy nie chciało mi się nazbyt i @pacoteammyslowice, gdzie nie były tolerowane moje kaprysy i prawy prosty na wątrobę był pierwszym i ostatnim ciosem na treningu. Dziękuję. Zrobiliśmy to

- napisała Laura Grzyb, która zanim rozpoczęła karierę w KSW zdobyła m.in. pas mistrzyni Europy organizacji EBU oraz mistrzyni IBO International w wadze koguciej.

