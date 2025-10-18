KSW 111: Wyniki na żywo. De Fries czy Vojcak? Haratyk czy Leśko? 3 walki do końca gali!

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-10-18 22:19

Już dzisiaj (18 października) gala XTB KSW 111 w czeskim Trzyńcu. Głównym daniem wieczoru będą dwie mistrzowskie walki: Phil De Fries - Stefan Vojcak w wadze ciężkiej i Rafał Haratyk - Bartosz Leśko w kategorii półciężkiej. Zapraszamy do śledzenia wyników KSW 111 na żywo w relacji "Super Expressu"! Początek już o 19:00.

KSW 113: Wyniki na żywo. Relacja z gali De Fries - Vojcak, Haratyk - Leśko. Kto wygrał?

i

Autor: KSW/ Materiały prasowe KSW 111: Wyniki na żywo. Relacja z gali De Fries - Vojcak, Haratyk - Leśko. Kto wygrał?

KSW 111 - wyniki na żywo:

Walka wieczoru:

  • 120,2 kg/265 lb: Phil De Fries #C vs. Stefan Vojcak #1 - o pas wagi ciężkiej

​Karta główna:

  • 93 kg/205 lb: Rafał Haratyk #C vs. Bartosz Leśko #4 - o pas wagi półciężkiej
  • 65,8 kg/145 lb: Leo Brichta #3 vs. Werlleson Martins #6 (BW)
  • 77,1 kg/170 lb: Matus Juracek vs. Mateusz Pawlik - wygrał jednogłośną decyzją sędziów
  • 58 kg/128 lb: Laura Grzyb vs. Karolina Vankova - wygrała przez KO w 1. rundzie
  • 80 kg/176 lb: Szymon Karolczyk vs. Steven Krt - wygrał jednogłośną decyzją sędziów
  • 83,9 kg/185 lb: Adrian Dudek vs. Bartosz Kurek - wygrał przez TKO w 2. rundzie

Karta wstępna:

  • 61,2 kg/135 lb: Alfan Rocher-Labes #10 vs. Tobiasz Le - wygrał jednogłośną decyzją sędziów
  • 120,2 kg/265 lb: Denis Górniak vs. Kacper Paczóski - wygrał przez TKO w 2. rundzie
  • 65,8 kg/145 lb: David Zoula vs. Jan Masek - wygrał większościową decyzją sędziów
Na żywo

XTB KSW 111

Juracek vs Pawlik

Wszyscy sędziowie punktowali 29-28 dla jednogłośnego zwycięzcy - Mateusza Pawlika!

Już tylko 4 walki do końca gali. Najpierw: Matus Juracek vs. Mateusz Pawlik!

- Zapamiętajcie, to są moje pięści! - cieszyła się po nokaucie Polka.

Grzyb vs Vankova

ŁOOO! Błyskawiczny nokaut Grzyb po 56 sekundach w 1. rundzie. Potężny cios na korpus załatwił sprawę!

Czas na jedyną dziś walkę kobiet - Laura Grzyb kontra lokalna bohaterka Karolina Vankova!

Karolczyk vs Krt

Szymon Karolczyk wygrał jednogłośną decyzją sędziów!

I już 5. walka wieczoru, czyli Szymon Karolczyk vs. Steven Krt w umownym limicie 80 kg!

Dudek vs Kurek

Kolejna dziś efektowna walka! Kurek ustrzelił Dudka w 2. rundzie, a sędzia musiał przerwać walkę.

A teraz czas na walkę numer 4 - Adrian Dudek vs. Bartosz Kurek.

Na najbliższej gali KSW - w Szczecinie - powiększy się Galeria Sław KSW! Do zaszczytnego grona dołączą Karol Bedorf i Maciej Jewtuszko.

Wszyscy bohaterowie karty głównej zostali zaprezentowani, przed nami jeszcze 7 walk!

Przed kartą główną pora na oficjalne otwarcie gali XTB KSW 111!

Rocher-Labes vs Le

Kolejna świetna walka, o której musieli rozstrzygnąć sędziowie. Wszyscy punktowali 30-27 dla zwycięzcy - Tobiasza Le!

Czas na ostatnią walkę karty wstępnej - Alfan Rocher-Labes vs. Tobiasz Le!

Górniak vs Paczóski

Co za jatka! Paczóski brutalnie rozbijał "Flinstona" w drugiej rundzie i sędzia przerwał walkę.

I już czas na drugą walkę, pierwszą dziś w wadze ciężkiej - Denis Górniak vs. Kacper Paczóski!

Zoula vs Masek

Po 3-rundowej wyniszczającej walce Jan Masek wygrał większościową decyzją sędziów!

19:00

Wybiła godzina 19, a to oznacza, że czas na pierwszą walkę: David Zoula vs. Jan Masek!

Witamy w relacji na żywo z gali XTB KSW 111 w Trzyńcu! Początek o 19:00.

KSW 111 zapowiada się pasjonująco. W karcie 10 walk znalazły się aż dwa mistrzowskie pojedynki w najcięższych kategoriach! W w walce wieczoru w czeskim Trzyńcu do kolejnej obrony tytułu stanie Phil De Fries, a jego rywalem będzie Stefan Vojcak. Wcześniej w co-main evencie powrót do klatki zaliczy Rafał Haratyk, który z powodu kontuzji nie walczył od listopada zeszłego roku. Pas wagi półciężkiej postara się mu zabrać Bartosz Leśko. Emocji w klatce KSW nie zabraknie jednak także we wcześniejszych starciach.

KSW 111 na żywo. Wyniki live z gali De Fries - Vojcak, Haratyk - Leśko

Na XTB KSW 111 zaprezentują się także lokalni bohaterowie z Czech - Leo Brichta i Matus Juracek. Dla polskich kibiców sporym wydarzeniem będzie druga walka Laury Grzyb w MMA. To mistrzyni Europy w boksie, która od niedawna próbuje swoich sił w mieszanych sztukach walki. Tym razem skrzyżuje rękawice z Czeszką Karoliną Vankovą. Ciekawie będzie też w karcie wstępnej, w której dojdzie do mocnego pojedynku w "królewskiej kategorii". Cieszący się sporą popularnością Denis "Flinston" Górniak zmierzy się z Kacprem Paczóskim. Z pewnością nie zabraknie grzmotów!

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed
Pytanie 1 z 15
Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW?
QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed
KSW
MMA
PHIL DE FRIES