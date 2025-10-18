KSW 111: Wyniki na żywo. De Fries czy Vojcak? Haratyk czy Leśko? 3 walki do końca gali!

KSW 111 - wyniki na żywo:

Walka wieczoru:

120,2 kg/265 lb: Phil De Fries #C vs. Stefan Vojcak #1 - o pas wagi ciężkiej

​Karta główna:

93 kg/205 lb: Rafał Haratyk #C vs. Bartosz Leśko #4 - o pas wagi półciężkiej

65,8 kg/145 lb: Leo Brichta #3 vs. Werlleson Martins #6 (BW)

77,1 kg/170 lb: Matus Juracek vs. Mateusz Pawlik - wygrał jednogłośną decyzją sędziów

58 kg/128 lb: Laura Grzyb vs. Karolina Vankova - wygrała przez KO w 1. rundzie

80 kg/176 lb: Szymon Karolczyk vs. Steven Krt - wygrał jednogłośną decyzją sędziów

83,9 kg/185 lb: Adrian Dudek vs. Bartosz Kurek - wygrał przez TKO w 2. rundzie

Karta wstępna:

61,2 kg/135 lb: Alfan Rocher-Labes #10 vs. Tobiasz Le - wygrał jednogłośną decyzją sędziów

120,2 kg/265 lb: Denis Górniak vs. Kacper Paczóski - wygrał przez TKO w 2. rundzie

65,8 kg/145 lb: David Zoula vs. Jan Masek - wygrał większościową decyzją sędziów

Na żywo XTB KSW 111 Juracek vs Pawlik Wszyscy sędziowie punktowali 29-28 dla jednogłośnego zwycięzcy - Mateusza Pawlika! Już tylko 4 walki do końca gali. Najpierw: Matus Juracek vs. Mateusz Pawlik! - Zapamiętajcie, to są moje pięści! - cieszyła się po nokaucie Polka. "Remember, these are my fists!" 👊

Laura Grzyb only needed seconds 🤯🤯🤯



XTB #KSW111 | 🇵🇱 @CANALPLUS_SPORT | 🌍KSWTV pic.twitter.com/zCqYBBXI8W — KSW (@KSW_MMA) October 18, 2025 Grzyb vs Vankova ŁOOO! Błyskawiczny nokaut Grzyb po 56 sekundach w 1. rundzie. Potężny cios na korpus załatwił sprawę! Czas na jedyną dziś walkę kobiet - Laura Grzyb kontra lokalna bohaterka Karolina Vankova! Karolczyk vs Krt Szymon Karolczyk wygrał jednogłośną decyzją sędziów! I już 5. walka wieczoru, czyli Szymon Karolczyk vs. Steven Krt w umownym limicie 80 kg! Dudek vs Kurek Kolejna dziś efektowna walka! Kurek ustrzelił Dudka w 2. rundzie, a sędzia musiał przerwać walkę. A teraz czas na walkę numer 4 - Adrian Dudek vs. Bartosz Kurek. Na najbliższej gali KSW - w Szczecinie - powiększy się Galeria Sław KSW! Do zaszczytnego grona dołączą Karol Bedorf i Maciej Jewtuszko. Wszyscy bohaterowie karty głównej zostali zaprezentowani, przed nami jeszcze 7 walk! Przed kartą główną pora na oficjalne otwarcie gali XTB KSW 111! Rocher-Labes vs Le Kolejna świetna walka, o której musieli rozstrzygnąć sędziowie. Wszyscy punktowali 30-27 dla zwycięzcy - Tobiasza Le! Czas na ostatnią walkę karty wstępnej - Alfan Rocher-Labes vs. Tobiasz Le! Górniak vs Paczóski Co za jatka! Paczóski brutalnie rozbijał "Flinstona" w drugiej rundzie i sędzia przerwał walkę. I już czas na drugą walkę, pierwszą dziś w wadze ciężkiej - Denis Górniak vs. Kacper Paczóski! Zoula vs Masek Po 3-rundowej wyniszczającej walce Jan Masek wygrał większościową decyzją sędziów! 19:00 Wybiła godzina 19, a to oznacza, że czas na pierwszą walkę: David Zoula vs. Jan Masek! Witamy w relacji na żywo z gali XTB KSW 111 w Trzyńcu! Początek o 19:00.

KSW 111 zapowiada się pasjonująco. W karcie 10 walk znalazły się aż dwa mistrzowskie pojedynki w najcięższych kategoriach! W w walce wieczoru w czeskim Trzyńcu do kolejnej obrony tytułu stanie Phil De Fries, a jego rywalem będzie Stefan Vojcak. Wcześniej w co-main evencie powrót do klatki zaliczy Rafał Haratyk, który z powodu kontuzji nie walczył od listopada zeszłego roku. Pas wagi półciężkiej postara się mu zabrać Bartosz Leśko. Emocji w klatce KSW nie zabraknie jednak także we wcześniejszych starciach.

KSW 111 na żywo. Wyniki live z gali De Fries - Vojcak, Haratyk - Leśko

Na XTB KSW 111 zaprezentują się także lokalni bohaterowie z Czech - Leo Brichta i Matus Juracek. Dla polskich kibiców sporym wydarzeniem będzie druga walka Laury Grzyb w MMA. To mistrzyni Europy w boksie, która od niedawna próbuje swoich sił w mieszanych sztukach walki. Tym razem skrzyżuje rękawice z Czeszką Karoliną Vankovą. Ciekawie będzie też w karcie wstępnej, w której dojdzie do mocnego pojedynku w "królewskiej kategorii". Cieszący się sporą popularnością Denis "Flinston" Górniak zmierzy się z Kacprem Paczóskim. Z pewnością nie zabraknie grzmotów!