Szokujące sceny na premierze filmu! Artur Szpilka poznał kolejnego rywala na KSW. Doszło do konfrontacji!

Artur Szpilka poznał swojego kolejnego rywala na KSW, którym jest Czech Michal Martínek, podczas premiery filmu dokumentalnego o sobie.

Do konfrontacji twarzą w twarz doszło na premierze filmu "Szpilka", na której obecne były gwiazdy show-biznesu i sportu.

Walka Artura Szpilki z Michalem Martinkiem odbędzie się 20 grudnia w Łodzi na gali XTB KSW 113.

Film "Szpila" wejdzie do kin 24 października i opowiada o życiu sportowym i prywatnym Artura Szpilki, dokumentując jego karierę w boksie i MMA.

Gwiazdy przyszły na premierę filmu "Szpilka", a Artur Szpilka poznał rywala na KSW

Artur Szpilka na długo zapamięta ten dzień. Wystrojony bokser i zawodnik MMA wieczorem udał się na premierę długo oczekiwanego filmu pt. "Szpilka". Na wydarzeniu pojawiło się mnóstwo gwiazd ze świata show-biznesu i sportu, w tym najbliższy rywali "Szpili" na KSW. Dziś, 15 października, okazało się, że będzie nim potężny Czech Michal Martínek. Fighter niespodziewanie pojawił się na premierze, gdzie doszło do jego pierwszej konfrontacji z Arturem Szpilką, czyli tradycyjnego face to face. Ludzie byli w szoku. Wśród gości, którzy przybyli na premierę filmu "Szpilka" znaleźli się m.in. Łukasz "Juras" Jurkowski, Izu Ugonoh, Patrycja Wieja, Wojciech Gola, Martin Lewandowski czy Damian Janikowski. Oczywiście nie zabrakło także ukochanej Artura Szpilki, czyli Kamili Wybrańczyk.

Najbliższe starcie "Szpili" odbędzie się 20 grudnia w Łodzi, na gali XTB KSW 113. 35-letni Michal Martinek, z którym Polak zmierzy się w oktagonie, obecnie zajmuje piątą pozycję w rankingu KSW. Ostatnio wygrał z Matheusem Scheffelem. Czeski zawodnik mierzy 188 cm i waży około 110 kilogramów.

O czym jest film "Szpilka"?

Film "Szpila", który opowiada o życiu sportowym i prywatnym boksera i zawodnika MMA, do kin wejdzie 24 października. Reżyserem i scenarzystą dokumentu jest Filip Dzierżawski.

Artur Szpilka to nie tylko jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego sportu, ale i człowiek, który swoje życie uczynił ringiem. "Szpilka" to opowieść o sportowcu i o człowieku, który wielokrotnie musiał podnieść się po ciosach - także tych zadanych przez życie. Film dokumentuje zarówno spektakularną karierę pięściarza w boksie zawodowym, jak i jego najnowsze wyzwania w świecie MMA.

