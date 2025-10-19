Śliczna Laura Grzyb przed KSW musiała się cała rozebrać. Zabrali jej nawet ręcznik. Potem rozbiła rywalkę

Laura Grzyb, była mistrzyni Europy w boksie, 18 października stoczy drugą walkę w MMA na gali KSW w Trzyńcu, Czechy, a jej rywalką będzie Czeszka Karolína Vaňková.

Podczas ważenia przed walką Laura Grzyb musiała się rozebrać do naga, pozbawiono ją nawet ręcznika, aby spełnić wymagania wagowe.

Grzyb wcześniej trenowała taniec i judo, a w wieku 13 lat rozpoczęła treningi bokserskie, zdobywając tytuły mistrzyni Europy EBU i mistrzyni IBO International.

Śliczna Laura Grzyb podbija KSW

Laura Grzyb jako dziecko trenowała taniec i judo. W wieku 13 lat jednak zdecydowała się spróbować czegoś nowego i rozpoczęła treningi bokserskie, co okazało się świetną decyzją. Trenerzy szybko dostrzegli talent młodej zawodniczki. Laura Grzyb szła jak burza. Ukoronowaniem jej kariery pięściarskiej było zdobycie tytułu mistrzyni Europy organizacji EBU oraz mistrzyni IBO International w wadze koguciej. W lutym 2025 roku słynąca ze zjawiskowej urody bokserka zdecydowała się na radykalny krok. Podpisała bowiem kontrakt z KSW i zaczęła trenować pod walki w formule MMA. W debiucie pokonała na punkty Rumunkę Gabrielę Hristeę jednogłośną decyzją sędziów. W sobotę śliczna bokserka stanęła przed kolejnym wyzwaniem.

Najpiękniejsza polska pięściarka pokazała się w staniku. Wyobraźnia działa na najwyższych obrotach. Zdjęcie Laury Grzyb rzuca na kolana

Gorące zdjęcia Laury Grzyb z KSW. Perfekcyjne ciało

Już w sobotę, 18 października, podczas gali XTB KSW 111 w czeskim Trzyńcu śliczna fighterka w pięknym stylu po 50 sekundach walki znokautowała Czeszkę Karoliny Vankovą, zawodniczkę specjalizującą się w tajskim boksie. Dzień przed walką odbyło się ważenie, podczas którego Laura Grzyb musiała cała się rozebrać. Ci którzy liczyli na to, że będą mogli zobaczyć nieco więcej ciała, byli jednak zawiedzeni, bo gwiazda KSW zasłonięta była specjalną płachtą. Żeby nie zawyżać kilogramów, Laurze zabrali nawet ręcznik! Inna sprawa, że nie od dziś wiadomo, że ciało pięściarki jest świetnie wyrzeźbione i perfekcyjnie przygotowane do trudów walki w ringu czy oktagonie. Jej zdjęcia od lat zachwycają nie tylko fanów sportów walki. W galerii prezentujemy gorące zdjęcia Laury Grzyb. Nie zabrakło ujęcia z ważenia bez ręcznika.