Pilne! Mamed Ch. skazany na 1,5 roku więzienia! Polskie środowisko MMA wstrząśnięte

Sprawa, w której wyrok usłyszał Mamed Ch,, dotyczy kradzionych samochodów (w latach 2017-2018). Auta miały być kupowane w Polsce i w Czechach. - Oskarżony miał być też zamieszany w spalenie dwóch samochodów w Rybniku wiosną 2017 roku - podał reporter RMF FM. W wyroku wspomniano także o znieważeniu i naruszeniu nietykalności policjantów, do której miało dojść w Olsztynie w roku 2018. Mamed Ch. został zatrzymany przez policję 11 czerwca 2019 roku. Sportowiec usłyszał aż 11 zarzutów, m.in. paserstwa samochodów i przemocy wobec funkcjonariuszy. Prokuratura wnioskowała o tymczasowe aresztowanie zawodnika MMA, sąd jednak nie zdecydował się na zastosowanie tego środka zapobiegawczego. Warto zaznaczyć, że wyrok w sprawie Mameda Ch. jest nieprawomocny, co oznacza, że sportowiec może się od niego odwołać.

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Jak podaje portal RMF24, postępowanie w tej sprawie prowadził Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

W lipcu 2021 r. do sądu w Tarnowskich Górach skierowany został akt oskarżenia przeciwko 17 osobom, którym zarzucono popełnienie 140 czynów. Wśród oskarżonych był zawodnik MMA Mamed Ch.

- czytamy w artykule.

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