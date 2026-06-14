UFC Freedom 250: O której godzinie? Gdzie oglądać galę w Białym Domu? Transmisja na żywo

Gala UFC Freedom 250 w Białym Domu już dzisiaj w nocy czasu polskiego (14/15 czerwca).

Wyjątkowe wydarzenie z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych będzie dostępne w polskiej telewizji.

Sprawdź, gdzie oglądać i o której godzinie głośną galę UFC w Białym Domu.

UFC Freedom 250 w Białym Domu. O której? Karta walk, gdzie oglądać

Gala UFC Freedom 250 odbędzie się z okazji 250. rocznicy powstania USA, w dniu 80. urodzin Trumpa, który od dawna przyjaźni się z szefem UFC Daną White'em i jest fanem MMA, oraz w Dniu Flagi. Rok temu w urodziny prezydenta w Waszyngtonie odbyła się wielka defilada wojskowa. Galę na terenie Białego Domu obejrzy ok. 4,3 tys. zaproszonych gości, w tym prezydent RP Karol Nawrocki. W pobliżu na specjalnie rozstawionych telebimach spodziewa się widowni sięgającej nawet 100 tys. widzów!

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W karcie walk znalazło się 7 pojedynków z udziałem największych gwiazd UFC. Oto kolejność walk:

Waga lekka: Ilia Topuria - Justin Gaethje - walka wieczoru o pas kategorii lekkiej

Waga ciężka: Ciryl Gane - Alex Pereira - walka o tymczasowy pas kategorii ciężkiej

Waga kogucia: Sean O'Malley - Aiemann Zahabi

Waga ciężka: Josh Hokit - Derrick Lewis

Waga lekka: Mauricio Ruffy - Michael Chandler

Waga średnia: Bo Nickal - Kyle Daukaus

Waga piórkowa: Diego Lopes - Steve Garcia

Wydarzenie będzie transmitowane w USA przez Paramount+, ale co z Europą? To zależy od kraju, jednak fani w Polsce mogą odetchnąć. Podobnie jak inne gale UFC, wyjątkowe show w Białym Domu pokaże Polsat Sport. Początek o godzinie 2:00 czasu polskiego. Stream online będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go.

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