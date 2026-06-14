UFC Freedom 250: O której godzinie? Gdzie oglądać galę w Białym Domu? Transmisja na żywo

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-06-14 22:10

Nadszedł dzień wielkiego święta w Stanach Zjednoczonych. Już dzisiaj (14/15 czerwca) odbędzie się głośna gala UFC Freedom 250 w Białym Domu z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. O której godzinie początek? Gdzie oglądać UFC dziś? Transmisja na żywo - wszystkie te szczegóły znajdziesz w poniższym tekście.

UFC Freedom 250
Autor: Allison Robbert/ Associated Press UFC Freedom 250
  • Gala UFC Freedom 250 w Białym Domu już dzisiaj w nocy czasu polskiego (14/15 czerwca).
  • Wyjątkowe wydarzenie z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych będzie dostępne w polskiej telewizji.
  • Sprawdź, gdzie oglądać i o której godzinie głośną galę UFC w Białym Domu.

UFC Freedom 250 w Białym Domu. O której? Karta walk, gdzie oglądać

Gala UFC Freedom 250 odbędzie się z okazji 250. rocznicy powstania USA, w dniu 80. urodzin Trumpa, który od dawna przyjaźni się z szefem UFC Daną White'em i jest fanem MMA, oraz w Dniu Flagi. Rok temu w urodziny prezydenta w Waszyngtonie odbyła się wielka defilada wojskowa. Galę na terenie Białego Domu obejrzy ok. 4,3 tys. zaproszonych gości, w tym prezydent RP Karol Nawrocki. W pobliżu na specjalnie rozstawionych telebimach spodziewa się widowni sięgającej nawet 100 tys. widzów!

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W karcie walk znalazło się 7 pojedynków z udziałem największych gwiazd UFC. Oto kolejność walk:

  • Waga lekka: Ilia Topuria - Justin Gaethje - walka wieczoru o pas kategorii lekkiej
  • Waga ciężka: Ciryl Gane - Alex Pereira - walka o tymczasowy pas kategorii ciężkiej
  • Waga kogucia: Sean O'Malley - Aiemann Zahabi 
  • Waga ciężka: Josh Hokit - Derrick Lewis
  • Waga lekka: Mauricio Ruffy - Michael Chandler
  • Waga średnia: Bo Nickal - Kyle Daukaus
  • Waga piórkowa: Diego Lopes - Steve Garcia

Wydarzenie będzie transmitowane w USA przez Paramount+, ale co z Europą? To zależy od kraju, jednak fani w Polsce mogą odetchnąć. Podobnie jak inne gale UFC, wyjątkowe show w Białym Domu pokaże Polsat Sport. Początek o godzinie 2:00 czasu polskiego. Stream online będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go.

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