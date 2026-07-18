Niebywałe, jak przez lata Artur Szpilka zmienił się nie do poznania! Od odsiadki do bohatera KSW

Trudne początki i mroczna przeszłość Artura Szpilki

Historia Artura Szpilki to gotowy scenariusz na film, który zresztą wyszedł w październiku zeszłego roku. Zanim jego nazwisko zaczęło elektryzować fanów sportów walki, młody chłopak z Wieliczki znany był w zupełnie innym środowisku. Jako nastolatek identyfikował się z chuliganami klubu Wisła Kraków i brał udział w tzw. ustawkach. Jak sam przyznawał, nie interesowały go mecze, a bójki pomiędzy zwaśnionymi grupami pseudokibiców. Paradoksalnie, to właśnie na ulicy dostrzegł go trener boksu, zapraszając na pierwszy trening.

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Mimo talentu do boksu, który objawił się m.in. zdobyciem wicemistrzostwa Europy kadetów, kłopoty z prawem nie dawały o sobie zapomnieć. W 2009 roku, w momencie gdy jego zawodowa kariera nabierała rozpędu, dogoniła go przeszłość. Tuż przed planowaną walką na prestiżowej gali, na której mierzyli się Tomasz Adamek i Andrzej Gołota, Szpilka został zatrzymany przez policję. Był to efekt prawomocnego wyroku 18 miesięcy pozbawienia wolności za udział w bójce, do której doszło dwa lata wcześniej.

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Pobyt w więzieniu był dla niego trudnym doświadczeniem. Ze względu na niesubordynację został przeniesiony do zakładu o zaostrzonym rygorze i otrzymał status więźnia niebezpiecznego. Mimo ciężkich warunków nie poddał się i intensywnie trenował, by po wyjściu na wolność móc kontynuować karierę. Zakład karny opuścił w kwietniu 2011 roku, odmieniony i zdeterminowany, by skupić się wyłącznie na sporcie.

Od ringu bokserskiego do klatki MMA

Po wyjściu na wolność Szpilka wrócił do boksu z nową energią. Szybko piął się w rankingach wagi ciężkiej, pokonując na swojej drodze tak znanych pięściarzy jak Tomasz Adamek i Mariusz Wach. Jego największym osiągnięciem była walka o pas mistrza świata federacji WBC w 2016 roku z Deontayem Wilderem. Choć przegrał ten pojedynek przez potworny nokaut, we wcześniejszych rundach udowodnił, że należy do światowej czołówki. Jego kariera bokserska, pełna wzlotów i bolesnych porażek, zakończyła się na razie z bilansem 24 zwycięstw i 5 porażek.

Decyzja o przejściu do mieszanych sztuk walki (MMA) była dla wielu zaskoczeniem, ale sam zawodnik przyznał, że "obraził się na boks" po ostatnich niepowodzeniach. W 2022 roku podpisał kontrakt z największą polską organizacją, KSW, otwierając nowy rozdział w swoim życiu.

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Nowy bohater KSW

Debiut w KSW okazał się sukcesem. Szpilka pokonał kolejno Siergieja Radczenkę, Mariusza Pudzianowskiego i Errola Zimmermana, udowadniając że jego umiejętności bokserskie w połączeniu z ciężką pracą nad pozostałymi płaszczyznami walki MMA czynią go groźnym rywalem dla każdego. Mimo bolesnej i szybkiej porażki z Arkadiuszem Wrzoskiem, "Szpila" nie załamał się. Wrócił w wielkim stylu, nokautując Michala Martinka, co zapewniło mu awans do oficjalnego rankingu wagi ciężkiej KSW.

Dziś Artur Szpilka to dojrzalszy i bardziej świadomy sportowiec. Jak sam mówi: "Jestem dużo starszy, mądrzejszy. Ale walka z samym sobą trwa". Ta wewnętrzna przemiana jest równie fascynująca, co jego sportowa droga. Przed nim największe wyzwanie w dotychczasowej karierze MMA. Na gali XTB KSW 120, która odbędzie się 18 lipca 2026 roku w Gdyni, Artur Szpilka, zajmujący 6. miejsce w rankingu, zmierzy się z notowanym na 4. pozycji, doświadczonym Brazylijczykiem i byłym zawodnikiem UFC, Augusto Sakaiem. Starcie to zdecyduje o jego przyszłości w królewskiej dywizji i może otworzyć mu drogę do walki o pas mistrzowski.