Conor McGregor walczy po 5 latach przerwy! Aż zaniemówiliśmy, jak wygląda przed UFC 329

"The Notorious" ostatni raz walczył w lipcu 2021 roku, kiedy w trylogii z Dustinem Poirierem doznał makabrycznego złamania kości piszczelowej. Długa i żmudna rehabilitacja, a także późniejsze problemy, jak kontuzja palca, która odwołała jego planowany pojedynek z Michaelem Chandlerem, sprawiły że wielu wątpiło w jego powrót. Mimo to, prawie 38-letni McGregor dopiął swego i jest gotowy na rewanż z Hollowayem po 13 latach od ich pierwszego starcia!

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Podczas oficjalnego ważenia przed sobotnią galą UFC 329 oczy wszystkich zwrócone były na Irlandczyka. McGregor wniósł na wagę 170,5 funta (ok. 77,3 kg), idealnie mieszcząc się w limicie kategorii półśredniej. Jego sylwetka wywołała poruszenie – "The Notorious" zaprezentował potężną, niezwykle muskularną budowę, wyraźnie większą i cięższą niż w czasach, gdy walczył w niższych kategoriach wagowych. Zdjęcia z ważenia obiegły internet, a fani są podzieleni: jedni są pod wrażeniem jego siły i mocy, inni zastanawiają się, czy tak duża masa mięśniowa nie wpłynie negatywnie na jego legendarną szybkość i kondycję w trakcie pięciorundowego boju.

Rewanż z Maxem Hollowayem to nie tylko powrót po przerwie, ale także walka o dziedzictwo. Ich pierwszy pojedynek odbył się w 2013 roku, gdy obaj byli na początku swoich wielkich karier. Teraz, po latach, spotykają się jako weterani i ikony sportu, a stawką jest udowodnienie, że McGregor po tak długiej przerwie wciąż należy do światowej czołówki. Sam zawodnik emanuje pewnością siebie, twierdząc że jest w życiowej formie pod każdym względem – fizycznym i mentalnym. Cały świat czeka, by przekonać się, czy słowa te znajdą potwierdzenie w klatce!