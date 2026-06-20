Laura Grzyb znów powalczy na gali KSW. Ze swoją zjawiskową urodą wygląda jak gwiazda Hollywood!

Laura Grzyb wraca do KSW

Laura Grzyb w lutym 2025 roku podpisała kontrakt z KSW i postanowiła sprawdzić się w formule MMA. Wczesniej odniosła wielkie sukcesy w boksie, zdobywając m.in. mistrzostwo Europy organizacji EBU i mistrzostwo IBO International w wadze superkoguciej. Pierwszą walkę w KSW Laura Grzyb stoczyła w kwietniu zeszłego roku, pokonując jednogłośnie na punkty Rumunkę Gabrielę Hristeą. Pół roku później Polka w fenomenalnym stylu znokautowała Czeszkę Karolinę Vankovą przed upływem pierwszej minuty walki, po czym... wróciła do boksu, by wywalczyć tytuł mistrzyni świata. Laura Grzyb 15 marca 2026 roku jednogłośną decyzją sędziów wygrała z Simamkele Tuntsheni z RPA. Piękna fighterka jednak kariery w KSW nie zakończyła. Przeciwnie. Federacja właśnie ogłosiła, że Laura Grzyb wraca do oktagonu!

Śliczna Laura Grzyb przed KSW musiała się cała rozebrać. Zabrali jej nawet ręcznik. Potem rozbiła rywalkę

Laura Grzyb na gorących zdjęciach. Wygląda jak gwiazda Hollywood

Już 18 lipca do klatki KSW powróci Laura Grzyb (2-0, 1 KO), niepokonana pięściarska mistrzyni. Polka stanie do rywalizacji podczas gali XTB KSW 120 w Polsat Plus Arenie w Gdyni, a jej rywalką będzie reprezentująca Brazylię Rayla Nascimento (13-11, 4 KO) - czytamy na stronie internetowej KSW. Brazylijka na swoim koncie ma 23 stoczone pojedynki, z których 13 wygrała. Nascimento walczyła m.in. w w organizacji Invicta, która uznawana jest za najważniejszą kobiecą markę w MMA. Kibiców interesują jednak nie tylko pojedynki Laury Grzyb w oktagonie czy na ringu, lecz także jej zdjęcia. Także te bardziej prywatne. Pięściarka i zawodniczka MMA słynie bowiem ze zjawiskowej urody. Poza areną walk wygląda jak prawdziwa gwiazda Hollywood. W naszej galerii pokazujemy różne zdjęcia - także te bardzo gorące - Laury Grzyb z różnych okresów jej kariery.

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