Szokująca śmierć gwiazdy UFC. Szybko ujawniono przyczynę, miał 34 lata

Federacja opublikowała oficjalny komunikat, w którym poinformowała o okolicznościach śmierci zawodnika: "Dziś rano, w poniedziałek, 3 sierpnia, nasz ukochany zawodnik wagi muszej, Allan Nascimento, został znaleziony nieprzytomny po tym, jak doznał zawału serca we śnie. Pomimo wysiłków zespołu medycznego, lekarz stwierdził zgon na miejscu zdarzenia".

"W tym niezwykle trudnym czasie składamy najszczersze kondolencje rodzinie Allana, przyjaciołom, kolegom z drużyny i bliskim" – dodano w oświadczeniu UFC

Nascimento dołączył do UFC w 2021 roku. Swój debiut zaliczył podczas gali UFC 267, tej samej, na której Jan Błachowicz stracił pas mistrza wagi półciężkiej. Choć pierwsza walka nie zakończyła się po jego myśli, później Brazylijczyk zanotował serię czterech kolejnych zwycięstw.

This morning, Monday, August 3rd, our beloved flyweight fighter, Allan Nascimento, was found unresponsive after suffering an apparent heart attack in his sleep. Despite the efforts of the responding medical team, he was pronounced deceased at the scene.Our thoughts and deepest… pic.twitter.com/vlaBaBOyJr— UFC (@ufc) August 3, 2026

Po raz ostatni wszedł do oktagonu 30 czerwca. Wówczas po wyrównanym pojedynku przegrał z Mitchem Raposo niejednogłośną decyzją sędziów.

Profesjonalną karierę w MMA rozpoczął w 2011 roku. Przez lata stoczył 29 zawodowych walk, z których wygrał 22, a siedem zakończyło się jego porażką.

Na co dzień reprezentował słynny brazylijski klub Chute Boxe, uznawany za jeden z najbardziej utytułowanych zespołów w historii MMA.