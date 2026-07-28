Był absolutną gwiazdą KSW, debiutuje w walce wieczoru UFC. Jego rywalowi grożą śmiercią!

Salahdine Parnasse odszedł z KSW i został nowym zawodnikiem UFC.

W największej federacji MMA na świecie zadebiutuje we wrześniu i to od razu w walce wieczoru gali UFC w Paryżu.

Jego rywalem będzie dobrze znany Dan Hooker, któremu Francuzi grożą przed walką śmiercią!

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To może być jeden z najważniejszych debiutów w UFC od lat. Salahdine Parnasse, były podwójny mistrz KSW niepokonany w wadze piórkowej i lekkiej od stycznia 2021 roku, został nowym zawodnikiem największej federacji MMA na świecie. Jest to zresztą jego jedyna porażka w karierze poza próbą zdobycia trzeciego pasa w kategorii do 77 kg, gdy musiał uznać wyższość Adriana Bartosińskiego. Po kolejnych zwycięstwach jego kontrakt z KSW dobiegł końca i Francuz w glorii mógł związać się z UFC.

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"Robię największy krok w mojej karierze i dam z siebie wszystko" - oznajmił Parnasse przy ogłoszeniu nowego kontraktu. Już w pierwszej walce w UFC wystąpi w main evencie, a jego rywalem na wrześniowej gali w Paryżu będzie doświadczony i notowany na 12. miejscu w rankingu wagi lekkiej Nowozelandczyk Dan Hooker!

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36-latek nie tak dawno zaszedł za skórę polskim kibicom, gdy w sierpniu 2024 roku niespodziewanie pokonał Mateusza Gamrota i powstrzymał marsz Polaka w górę rankingu kategorii lekkiej. Teraz staje przed szansą na kolejne wielkie zwycięstwo, jakim byłoby zepsucie wyczekiwanego debiutu Parnasse'a. Przeciwko sobie będzie miał jednak nie tylko popularnego Salaha, lecz także całą rzeszę francuskich kibiców.

- Nie spotkałem się z tym, nawet kiedy walczyłem z Benoitem Saint-Denisem. Teraz Francuzi piszą, że mnie zabiją. Kimkolwiek są fani tego d***a, są kompletnie szaleni. Naprawdę będzie mi bardzo miło znokautować tego dzieciaka i sprawić, że ci goście odszczekają swoje słowa - opowiedział Hooker o pogróżkach, jakie otrzymuje od fanów Francuza na antenie Submission Radio.

Gala UFC w Paryżu z głośną walką Parnasse - Hooker już 5 września.