Najpierw koszmar polskiego gwiazdora UFC, a teraz takie wieści! Wystartuje na MŚ w Krakowie

Jakub Wikłacz stracił czerwcową walkę w UFC z powodu kontuzji.

Były mistrz KSW wraca do zdrowia i właśnie został kolejnym Polakiem na mistrzostwach świata ADCC 2026.

W krakowskiej Tauron Arenie poza nim ma wystąpić m.in. inny zawodnik UFC - Mateusz Gamrot.

Jakub Wikłacz po kontuzji w UFC wystąpi na MŚ w Krakowie

Udane występy Jakuba Wikłacza w UFC sprawiły, że polscy kibice z niecierpliwością czekali na jego kolejną walkę. 6 czerwca w Las Vegas miał zmierzyć się z Marcusem McGhee, ale miesiąc przed walką musiał zrezygnować z powodu kontuzji. "Nadszedł moment, którego się nie spodziewałem. Kontuzja wyklucza mnie z walk i treningów na pewien czas. Teraz skupiam się na powrocie do zdrowia. Potrzebuję chwili, żeby się naprawić i wrócić jeszcze mocniejszy. Wrócę ze zdwojoną siłą" - zapowiadał były mistrz KSW.

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Jego rehabilitacja przebiega zgodnie z planem i pod koniec czerwca pochwalił się, że za nim pierwszy trening na macie. Nie minął jeszcze miesiąc, a fani Wikłacza otrzymali kolejną świetną wiadomość.

Jeden z najlepszych polskich grapplerów i specjalistów od poddań stanie przed szansą rywalizacji na największej scenie - Mistrzostwach Świata ADCC, które odbędą się we wrześniu w Krakowie. Zawodnik UFC otrzymał oficjalne zaproszenie do udziału w kategorii do 66 kg. Wikłacz od lat słynie ze znakomitych umiejętności parterowych i efektownego stylu walki. Należy pod tym względem do ścisłej czołówki nie tylko w Polsce. Teraz będzie miał okazję sprawdzić się z najlepszymi zawodnikami no-gi na świecie, a kategoria do 66 kg tradycyjnie należy do najmocniej obsadzonych podczas mistrzostw ADCC i zapowiada niezwykle wymagającą rywalizację.

To kolejny z Polaków, który zaprezentuje się w Krakowie. W tym gronie znajdują się także m.in. Mateusz Gamrot, Adam Wardziński czy Mateusz Szczeciński. Mistrzostwa Świata ADCC odbędą się w Tauron Arenie w dniach 12-13 września 2026 roku. Bilety są dostępne w sprzedaży na stronie eBilet.pl.