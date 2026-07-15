Wielka radość w domu Artura Szpilki przed kolejną walką w KSW! Jego rodzina się powiększyła

Artur Szpilka w sobotę 18 lipca stoczy kolejną walkę na gali XTB KSW 120 w Gdyni.

Jego rywalem będzie doświadczony Brazylijczyk Augusto Sakai.

W trakcie przygotowań wielkie szczęście dał Szpilce nowy pies - Cycu Junior.

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Dla Artura Szpilki będzie to szósta walka w KSW i pierwsza od grudnia zeszłego roku, gdy w wielkim stylu znokautował bardziej doświadczonego Czecha Michala Martinka na XTB KSW 113. Po tej wygranej "Szpila" zadebiutował w rankingu wagi ciężkiej, w którym obecnie zajmuje 6. miejsce. Teraz czeka go jeszcze większe wyzwanie - czwarty w rankingu Augusto Sakai, który stoczył 25 zawodowych walk, wygrywając 17 z nich. Podobnie jak ostatnio eksperci dość ostrożnie podchodzą do szans Szpilki, ale były pięściarz jest gotowy na tę próbę, do której przygotowywał się, tryskając radością i energią.

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Szczęście 37-latka wynika z radosnych chwil w domu. W październiku zeszłego roku Szpilka i jego ukochana Kamila Wybrańczyk po 12 latach pożegnali ukochanego psa Cyca. Był to olbrzymi cios, a tę pustkę pod koniec maja wypełnił ich nowy amerykański bully XL - Cycu Junior.

Mamy nowego członka rodziny! Poznajcie Juniora – naszego ukochanego amerykańskiego bull xl, który nosi imię po naszym zmarłym bulterierze. To już drugi amerykański bully xl w naszej rodzinie. Trzy lata temu wybrałem sobie Ferdynanda, ale wtedy jeszcze nie mogłem go wziąć. Dziś jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, bo do naszej rodziny dołączył Cycu - cieszył się Szpilka po odebraniu nowego pupila.

Ten pies momentalnie skradł serca rodziny i stał się ich oczkiem w głowie obok dobrze znanego Pumby. Teraz to losy tej dwójki można śledzić na dedykowanym profilu "Przygody Cyca i Pumby".

"Cycu odszedł, ale w naszym domu pojawił się Cycuś Junior – American Bully XL, który na razie ma ten sam charakter. Pumba zaakceptował go dokładnie tak, jak Cycuś zaakceptował Pumbę, gdy ten był mały. Na wszystko mu pozwalał, Pumba mógł robić wszystko, a potem, gdy Pumba dorósł, to też mógł być z nim w każdy możliwy sposób. To niesamowite, jak ten krąg miłości się powtarza" - szczęście aż bije od zawodnika KSW, który dostał potężnego kopa przed najbliższą walką. Właściwie codziennie w mediach społecznościowych dzieli się domowym szczęściem, jakie dają mu i Kamili Wybrańczyk ukochane psy.