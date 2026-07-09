Mamed Ch. skazany na więzienie, ale to nie koniec sprawy! "Czuję się niewinny"

Mamed Ch. skazany. To nie koniec sprawy

Wyrok, który wydał są w Tarnowskich Górach, wstrząsnął polskim światem MMA. Mamed Ch. został skazany w sprawie, ktora dotyczy kradzieży samochodów w latach 2017-2018. Postępowanie trwa już wiele lat. Już w 2021 roku do sądu w Tarnowskich Górach wpłynął akt oskarżenia przeciwko 17 osobom, którym zarzucono popełnienie 140 czynów. Wśród oskarżonych był zawodnik MMA Mamed Ch. W środę, 8 lipca, zawodnik MMA usłyszał wyrok (1,5 roku więzienia i grzywny w wysokości 280 tys. zł). RMF FM podawało, że był on oskarżony o paserstwo, nakłanianie do zniszczenia mienia, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy policji i posiadanie broni bez zezwolenia (z tego ostatniego zarzutu został uniewinniony). To jednak nie koniec sprawy - wyrok sądu jest nieprawomocny, a sam Mamed Ch. zapowiedział odwołanie.

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Mamed Ch. wydał oświadczenie. "Nadal czuję się niewinny"

Sportowiec wydał specjalne oświadczenie, które zamieścił w mediach społecznościowych. - Wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach nie jest prawomocny. Przyjąłem go do wiadomości, ale jest to rozstrzygnięcie, z którym nie mogę się zgodzić. W związku z powyższym będę się od niego odwoływał. Mam pełne zaufanie do dalszego toku postępowania i wierzę, że na etapie apelacji wszystkie okoliczności tej sprawy zostaną ponownie dokładnie ocenione - podkreślił Mamed Ch.

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Od początku konsekwentnie przedstawiałem swoje stanowisko i nadal czuję się niewinny. Zależy mi na tym, aby sprawa została ostatecznie wyjaśniona w sposób rzetelny, spokojny i zgodny z prawdą

- dodał legendarny fighter KSW.

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