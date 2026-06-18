KSW 119. Mistrz zawalczy o pas w swoim królestwie! Szykuje się mocna bitka

Gala XTB KSW 119 już w sobotę, 20 czerwca.

Główną walką wieczoru jest mistrzowski pojedynek w kategorii piórkowej - Patryk Kaczmarczyk vs Leo Brichta.

Panujący mistrz w Radomiu odnosił już spektakularne zwycięstwa i zamierza dopisać kolejne.

Trzęsienie w KSW, mistrz potwierdzi panowanie w królestwie?

Patryk Kaczmarczyk ostatnią walkę stoczył w listopadzie zeszłego roku, gdy na gali XTB KSW 112 w walce wieczoru pokonał Adama Soldaeva, zgarniając bonus za najlepsze poddanie, którym popisał się w ostatniej 5. rundzie. Wtedy "Książę Radomia" został tymczasowym mistrzem kategorii piórkowej, ale dziś jest już pełnoprawnym mistrzem, gdyż wspólna droga sportowa KSW i Salahdine’a Parnasse’a dobiegła końca. W pierwszej walce w nowej roli czeka go spore wyzwanie, jednak czempion nie mógł wymarzyć sobie lepszej lokalizacji.

Były gwiazdor KSW i FAME MMA nie żyje. Jay Silva dopiero co skończył 45 lat

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Następne pytanie

Jak zobowiązuje pseudonim, Kaczmarczyk i Radom to połączenie niemalże idealne. W trzech ostatnich walkach w rodzinnym mieście odnosił cenne zwycięstwa - na KSW 68 z Michałem Dominem, XTB KSW 88 z Danielem Rutkowskim i XTB KSW 102 z Ahmedem Vilą. To te starcia budowały jego pozycję, dzięki czemu dziś jest mistrzem i staje do pierwszej obrony pasa.

Ale Leo Brichta rywalizował już w KSW o tymczasowy pas mistrzowski, tyle że wagi lekkiej. Porażka z Valeriu Mirceą na KSW 91 mocno wyhamowała jego świetnie rozwijającą się karierę. Dopiero rok później wrócił do klatki KSW i szybko rozprawił się z Łukaszem Charzewskim, by w kolejnej walce znów ponieść bolesną porażkę - z Soldaevem, który później otrzymał mistrzowską szansę. Mimo to Czech się nie poddał, już po 3 miesiącach wszedł do klatki i efektownie rozprawił się w 1. rundzie z Brazylijczykiem Werllesonem Martinsem. To zostało docenione i Brichta jako drugi zawodnik rankingu wagi piórkowej stoi przed wielką szansą, aby spełnić pokładane w nim od lat nadzieje!

Oto pełna karta walk gali KSW 119 w Radomiu:

65,8 kg/145 lb: Patryk Kaczmarczyk #C (13-3, 3 KO, 3 Sub) vs. Leo Brichta #3 (14-6 1NC, 8 KO, 4 Sub) - o pas wagi piórkowej

120,2 kg/265 lb: Stefan Vojcák #1 (9-2, 5 KO, 3 Sub) vs. Arek Wrzosek #3 (7-1, 5 KO, 1 Sub)

68 kg/150 lb: Daniel Rutkowski #3 (18-4 1NC, 7 KO, 1 Sub) vs. Daniel Tarchila #6 (8-3, 2 KO, 3 Sub)

80 kg/176 lb: Andrzej Grzebyk #2 (22-8, 13 KO, 3 Sub) vs. Tymoteusz Łopaczyk #7(13-4, 7 KO, 3 Sub)

83,9 kg/185 lb: Damian Janikowski #9 (10-9, 5 KO, 1 Sub) vs. Wiktor Zalewski (8-2, 7 KO)

77,1 kg/170 lb: Konrad Rusiński (8-3, 2 KO, 4 Sub) vs. Adam Masaev (11-0, 2 KO, 8 Sub)

65,8 kg/145 lb: Souheil Kaouchen (2-0, 1 KO) vs. Kacper Wróbel (3-0, 2 KO, 1 Sub)

120,2 kg/265 lb: Michal Martinek #7 (12-7, 8 KO, 1 Sub) vs. Marek Samociuk #9 (9-5, 4 KO)

70,3 kg/155 lb: Piotr Kacprzak #6 FW (13-6, 3 KO, 5 Sub) vs. Slimen Hassaini (5-0, 3 Sub)

93 kg/205 lb: Piotr Chudzik (2-0, 2 Sub) vs. Predrag Bozović (2-0, 2 Sub)