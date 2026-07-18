Gala XTB KSW 120 odbędzie się w sobotę 18 lipca w Gdyni.

Walka wieczoru to starcie Rafał Haratyk kontra Bartosz Leśko o mistrzowski pas.

Ogromne emocje towarzyszą też walce Artura Szpilki z Arturo Sakaiem.

Odkryj pełną kartę walk i sprawdź, jaka jest kolejność walk na KSW 120.

KSW wraca nad morze z prawdziwą bombą! Przed nami gala XTB KSW 120, na której nie zabraknie emocji, rewanżów i walk o najwyższe stawki. W walce wieczoru mistrz kategorii półciężkiej Rafał Haratyk (21-5-2) stanie do trzeciej obrony pasa w rewanżowym starciu z Bartoszem Leśko (16-6-2). Ich pierwszy pojedynek był prawdziwą wojną – tym razem „Polish Tank” Leśko chce zemsty i tytułu, a Haratyk zamierza udowodnić, że nadal jest najlepszy.

Niebywałe, jak przez lata Artur Szpilka zmienił się nie do poznania! Od odsiadki do bohatera KSW

Były zawodnik UFC Augusto Sakai (17-7-1), potężny Brazylijczyk z ogromnym doświadczeniem, zmierzy się z byłym bokserem Arturem Szpilką (5-1). "Szpila" wraca do oktagonu KSW i chce udowodnić, że radzi sobie już równie dobrze jak na ringu.

Laura Grzyb zachwyca. Nie do wiary, co czeka ją na KSW 120! Walka dwóch światów

W karcie walki nie zabraknie też innych gwiazd. Sebastian Przybysz zmierzy się z niebezpiecznym Łotyszem Edgarsem Skrīversem. W wadze półciężkiej dojdzie do rewanżu Ibragim Chuzhigaev vs Maciej Różański. A w niższych kategoriach zobaczymy m.in. Laurę Grzyb, Oskara Stachurę i Grzegorza Stabacha.

Transmisję z gali XTB KSW 120 w Polsce można oglądać w CANAL+. We wszystkich innych krajach transmisja z XTB KSW 120 dostępna będzie w serwisie KSWTV.COM. Start wydarzenia o godzinie 19.

KARTA I KOLEJNOŚĆ WALK NA KSW 120

Walka wieczoru:

93 kg - Rafał Haratyk (21-5-2) vs Bartosz Leśko (16-6-2) - walka o pas mistrzowski kategorii półciężkiej

Karta główna:

120,2 kg - Artur Szpilka (5-1) vs Augusto Sakai (17-7-1)

61,2 kg - Sebastian Przybysz (14-5-1) vs Edgars Skrivers (17-5)

83,9kg - Laid Zerhouni (15-10) vs Bartosz Kurek (6-0) ODWOŁANA

77,1 kg - Mateusz Pawlik (7-2) vs Adam Niedźwiedź (10-4-1)

56,7kg - Laura Grzyb (12-0) vs Rayla Nascimento (12-11)

93,0 kg - Ibragim Chuzhigaev (19-6) vs Maciej Różański (15-6)

Karta wstępna (walki do obejrzenia za darmo na kanałach YouTube KSW oraz YouTube CANAL+ SPORT POLSKA):

61,2 kg - Grzegorz Stabach (4-1) vs Przemysław Górny (6-5)

65,8 kg - Oskar Stachura (2-1) vs Mateusz Balko (4-0)

41