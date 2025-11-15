Starcie Kaczmarczyk vs. Soldaev odbędzie się o tymczasowy pas mistrzowski w wadze piórkowej i zapowiada się na pełne emocji – to pewne jak w banku! Polak wciąż zajmuje pierwsze miejsce w rankingu organizacji, choć w ostatnich miesiącach nie pojawiał się w klatce zbyt często. W ciągu półtora roku stoczył tylko jeden pojedynek, co może budzić pewne obawy, ale jego zwycięstwo nad Ahmedem Vilą było naprawdę imponujące.

ZOBACZ TEŻ: Niespodziewane wieści o legendzie KSW. Michał Materla zawalczy dla giganta!

„Książę Radomia” słynie z ogromnej dyscypliny i wszechstronności. Nie kończy walk najbardziej widowiskowo, jednak świetnie zarządza energią i potrafi konsekwentnie punktować przeciwnika przez pełen dystans. Według bukmacherów będzie jednak lekkim outsiderem w nadchodzącej konfrontacji.

Kto wygra walkę wieczoru?

Faworytem starcia pozostaje Adam Soldaev – zawodnik efektowny, dysponujący zarówno nokautującym ciosem, jak i kapitalnymi kopnięciami. Jego bilans to 10-2, a ostatnią porażkę zanotował jeszcze w 2023 roku. Trzy ostatnie pojedynki wygrał, dzięki czemu wskoczył na 2. miejsce w kategorii piórkowej. Teraz czeka go walka o tymczasowy tytuł i wielu ekspertów uważa, że to właśnie on w sobotę zdobędzie mistrzowski pas.

ZOBACZ TEŻ: Wiemy, co z kolejną walką Mariusza Pudzianowskiego. "Pudzian" już zdecydował?!

KSW 112: Karta walk. Kto walczy?

Walka wieczoru:

65,8 kg - Patryk Kaczmarczyk (12-3) vs Adam Soldaev (10-2) - walka o tymczasowy pas

Karta główna:

83,9 kg - Tomasz Romanowski (18-11, 1 NC) vs Alain Van De Merckt (9-1)

70,3 kg - Marcin Held (30-10) vs Marian Ziółkowski (25-10-1 1NC)

73,0 kg - Wilson Varela (13-6) vs Valeriu Mircea (30-9-1)

61,2 kg - Oleksii Polishchuk (15-5) vs. Kamil Szkaradek (6-1) - Kamil Szkaradek wygrywa przez poddanie w drugiej rundzie

91,0 kg - Cedric Lushima (6-1) vs Wojciech Janusz (14-8) - Cedric Lushima wygrywa przez niejednogłośną decyzję sędziów

77,1 kg - Krystian Kaszubowski (12-5) vs Dawid Kuczmarski (7-0) - Dawid Kuczmarski wygrał przez jednogłośną decyzję sędziów

Karta wstępna:

70,3 kg - Maciej Kazieczko (9-4) vs Adam Masaev (10-0) - Adam Masaev wygrał przez poddanie w pierwszej rundzie

70,3 kg - Hugo Deux (5-1) vs Wojciech Kawa (9-3) - Hugo Deux wygrał przez jednogłośną decyzję sędziow

Na żywo XTB KSW 112 Szkaradek szuka duszenia zza pleców i... wygrywa! Ależ niespodzianka w klatce w Szczecinie. Polishchuk straszny poddaniem i... to on ma problem. Szkaradek kreatywnie szuka balachy. Polishchuk rzuca rękami na start drugiej rundy. Szuka kopnięcia Ukrainiec i szybko zostaje obalony! Polak odzyskuje kontrolę i bije Polishchuka z góry. Koniec pierwszej rundy. Szkaradek świetnie znajduje się za plecami Polishchuka i szuka poddania, ale Polak za moment ląduje na plecach i to Ukrainiec z góry. W piątym starciu na KSW w Szczecinie dojdzie do starcia Oleksii Polishchuk (15-5) vs. Kamil Szkaradek (6-1). Niejednogłośną decyzją sędziów wygrywa Cedric Lushima. I będzie kolejna decyzja sędziowska. Utrzymuje dobrą pozycję w parterze Janusz i pracuje aktywnie od ponad dwóch minut. Kłopoty Lushimy! Wojciech Janusz kolejny raz przewraca Cedrica Lushimę! Musi utrzymać tę pozycję i pracować. Rozcięta jest powieka Lushimy, który ma coraz większe problemy. Suspensor wypadł Lushimie, ale sędzia mógł przekazać go dopiero w przerwie między rundami. Tomasz Bronder decyduje, że za mało akcji było w parterze. Walka kontynuowana jest w stójce. Wojciech Janusz obala Lushimę, ale już zwracana jest uwaga na niewielką ilość pracy Polaka w parterze. Poważne rozcięcie nad okiem Lushimy. Na szczęście można walczyć dalej. Lushima szuka kimury na koniec, ale nie udało się jej wyciągnąć. Pierwsza runda zdecydowanie dla niego. Trafia mocno Cedric Lushima. Podłączony Polak, wypadł mu ochraniacz, ale walczy dalej. Czas na czwarty pojedynek wieczoru: Cedric Lushima (6-1) vs Wojciech Janusz (14-8). Dawid Kuczmarski wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów. Wybrzmiał końcowy gong. Czekamy na werdykt. W ostatnich sekundach mocna wymiana w parterze. Kuczmarski obala Kaszubowskiego, ale sędzia upomina go, że konieczna jest praca. Mocno boksuje Kaszubowski, który bije i bije Kuczmarskiego. Problemy niepokonanego w KSW zawodnika. Czas na starcie w kategorii 77,1 kg: Krystian Kaszubowski (MMA 12-5-0, KSW 6-5-0) vs Dawid Kuczmarski (MMA 7-0-0, KSW 2-0-0). Za nami walki z karty wstępnej: 70,3 kg: Adam Masaev (MMA 10-0-0, KSW 1-0-0) pokonał Macieja Kazieczkę (MMA 9-5-0, KSW 8-5-0) przez poddanie (duszenie zza pleców) w rundzie pierwszej (2:33) 70,3 kg: Hugo Deux (MMA 6-1-0, KSW 3-1-0) pokonał Wojciecha Kawę (MMA 9-4-0, KSW 1-1-0) jednogłośną decyzją sędziów (30-25, 30-26, 30-27) Gala XTB KSW 112 dopiero się rozkręca! Już za moment o wszystkich najważniejszych wydarzeniach ze Szczecina.

Odśwież relację