Zmasakrowana twarz polskiej zawodniczki MMA. Marta Sós zalała się krwią, złamany nos [ZDJĘCIA]

Marta Sós przegrała pierwszą walkę w zawodowych startach

Polka mierzyła się w niedzielę na gali Oktagon MMA w Pradze

Niestety, pojedynek zakończył się już w pierwszej rundzie porażką Polki

Oktagon MMA: Zmasakrowana twarz polskiej zawodniczki!

Końcówka roku 2025 w wykonaniu organizacji Oktagon dostarczyła kibicom w Pradze ogromnych emocji. Niestety, dla polskich fanów wiele radości nie było. Przegrała dwójka z trzech reprezentantów naszego kraju. Marta Sós, która podjęła się heroicznego wyzwania, wchodząc na zastępstwo za Stephanie Egger, zderzyła się ze ścianą w postaci Veroniki Smolkovej.

Różnica doświadczenia i brak czasu na przygotowania były widoczne niemal od razu, choć Polce nie można odmówić serca do walki – zaczęła odważnie. Jednak gdy Smolkova przejęła inicjatywę, w klatce rozpętało się piekło. Słowaczka trafiła potężnym kopnięciem frontalnym, które zepchnęło Martę do defensywy.

To był początek końca. Smolkova, widząc zranioną rywalkę, nie kalkulowała. Seria uderzeń, zwieńczona precyzyjnym łokciem, spowodowała, że twarz polskiej zawodniczki zalała się krwią. Sędzia nie czekał na ostateczny cios kończący – wkroczył między zawodniczki, przerywając jednostronne lanie. Choć dla Marty Sós była to bolesna lekcja MMA, okupiona prawdopodobnie złamanym nosem, decyzja arbitra mogła uratować jej zdrowie.

Veronika Smolkova (8-3) 🇸🇰 stops the late replacement Marta Sós (2-1) 🇵🇱 in the first round in Prague, Czech Republic. 🇨🇿 #OKTAGON81 pic.twitter.com/BkfR4ZkWOP— Permante (@PermantexG) December 28, 2025

Wyniki Oktagon MMA 81: