Zmasakrowana twarz polskiej zawodniczki MMA. Marta Sós zalała się krwią, złamany nos [ZDJĘCIA]

Oktagon MMA: Zmasakrowana twarz polskiej zawodniczki!
Końcówka roku 2025 w wykonaniu organizacji Oktagon dostarczyła kibicom w Pradze ogromnych emocji. Niestety, dla polskich fanów wiele radości nie było. Przegrała dwójka z trzech reprezentantów naszego kraju. Marta Sós, która podjęła się heroicznego wyzwania, wchodząc na zastępstwo za Stephanie Egger, zderzyła się ze ścianą w postaci Veroniki Smolkovej.
Różnica doświadczenia i brak czasu na przygotowania były widoczne niemal od razu, choć Polce nie można odmówić serca do walki – zaczęła odważnie. Jednak gdy Smolkova przejęła inicjatywę, w klatce rozpętało się piekło. Słowaczka trafiła potężnym kopnięciem frontalnym, które zepchnęło Martę do defensywy.
To był początek końca. Smolkova, widząc zranioną rywalkę, nie kalkulowała. Seria uderzeń, zwieńczona precyzyjnym łokciem, spowodowała, że twarz polskiej zawodniczki zalała się krwią. Sędzia nie czekał na ostateczny cios kończący – wkroczył między zawodniczki, przerywając jednostronne lanie. Choć dla Marty Sós była to bolesna lekcja MMA, okupiona prawdopodobnie złamanym nosem, decyzja arbitra mogła uratować jej zdrowie.
Wyniki Oktagon MMA 81:
- Will Fleury (16-3, 1 NC) pokonał Martina Budaya (16-3) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie
- Zhalgas Zhumagulov (19-9) pokonał Davida Dvoraka (22-7) przez przerwanie lekarza w trzeciej rundzie
- Patrik Kincl (29-12) pokonał Roberta Pukača (20-14-1) przez jednogłośna decyzję
- Daniel Škvor (11-4) pokonał Patricka Vespazianiego (6-3) przez poddanie w drugiej rundzie
- Ondřej Raška (12-9) pokonał Pavla Tótha (0-1) przez przez techniczny nokaut w pierwszej rundy
- Mateusz Strzelczyk (16-15-1) pokonał Miloša Petráška (6-3) przez poddanie w drugiej rundzie
- Jonas Mågård (19-7) pokonał Elvisa Silvę (15-9) przez jednogłośna decyzję
- Veronika Smolkova (8-3) pokonała Martę Sós (2-1) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie
- Hugo Vach (7-1) pokonał Vojtecha Khola (3-1) przez jednogłośna decyzję
- Alex Hutyra (3-0) pokonał Stanislava Maška (0-2) przez poddanie w drugiej rundzie
- Ivan Klevets (4-3) pokonał Bartłomiej Skowyrę (5-4) przez jednogłośna decyzję