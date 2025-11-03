Niespodziewane wieści o legendzie KSW. Michał Materla zawalczy dla giganta!

W ostatnich dniach federacja Oktagon MMA na poważnie zadbała o fanów w Polsce. Czeski gigant, który równie prężnie działa w Niemczech, ogłosił w piątek (31 października), że w przyszłym roku zorganizuje pierwszą w historii galę w Polsce. Na szczegóły nie trzeba było długo czekać - podczas sobotniej gali Oktagon 79 ogłoszono, że federacja zawita w naszym kraju z galą Oktagon 86 już w kwietniu w Szczecinie. A to był dopiero początek wspaniałych wieści w związku z tym wydarzeniem.

Mariusz Pudzianowski prowokuje Natana Marconia. Legenda polskiego sportu naprawdę napisała te słowa

Michał Materla zawalczy na gali Oktagon MMA w Szczecinie

Dla fanów ze Szczecina przygotowano nie lada gratkę. Pierwszym zawodnikiem polskiej gali Oktagon MMA został pochodzący z tego miasta Michał Materla! Legendarny zawodnik KSW wrócił do walczenia we wrześniu na gali FAME 27 w Gliwicach i w efektownym stylu znokautował Dawida Załęckiego, choć wcześniej sam był liczony. Przed tym starciem miał półtoraroczną przerwę, w czasie której zmagał się z wielkimi problemami zdrowotnymi. Groziła mu nawet amputacja nogi, ale przetrwał trudne chwile i wrócił do zdrowia, a teraz podpisał niespodziewany kontrakt.

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Następne pytanie

"Kiedy robisz to, co kochasz, twoja pasja nie tylko przyciąga innych, ale też daje wymierne korzyści obu stronom, tworząc wzajemną wartość!" - skomentował głośny transfer sam 41-latek w specjalnym wpisie w mediach społecznościowych. Pokazał też zdjęcie w nowych barwach Oktagon MMA, a na jego post pozytywnie zareagowali m.in.: Mateusz Gamrot, Joanna Jędrzejczyk czy jeden z mistrzów KSW, Sebastian Przybysz.

Michał Materla nagle rzucił te słowa po walce na FAME 27! Wspomniał o kolejnym pojedynku

Materla dał się już poznać fanom Oktagonu na ostatniej gali z numerem 79. Został na niej oficjalnie zaprezentowany w klatce, a następnie ogłoszono, że zawalczy 11 kwietnia na Oktagon 86 w Szczecinie. Na kolejne szczegóły dotyczące polskiej gali czeskiego giganta musimy jeszcze trochę poczekać.