Niespodziewane wieści o legendzie KSW. Michał Materla zawalczy dla giganta!

W ostatnich dniach federacja Oktagon MMA na poważnie zadbała o fanów w Polsce. Czeski gigant, który równie prężnie działa w Niemczech, ogłosił w piątek (31 października), że w przyszłym roku zorganizuje pierwszą w historii galę w Polsce. Na szczegóły nie trzeba było długo czekać - podczas sobotniej gali Oktagon 79 ogłoszono, że federacja zawita w naszym kraju z galą Oktagon 86 już w kwietniu w Szczecinie. A to był dopiero początek wspaniałych wieści w związku z tym wydarzeniem.
Michał Materla zawalczy na gali Oktagon MMA w Szczecinie
Dla fanów ze Szczecina przygotowano nie lada gratkę. Pierwszym zawodnikiem polskiej gali Oktagon MMA został pochodzący z tego miasta Michał Materla! Legendarny zawodnik KSW wrócił do walczenia we wrześniu na gali FAME 27 w Gliwicach i w efektownym stylu znokautował Dawida Załęckiego, choć wcześniej sam był liczony. Przed tym starciem miał półtoraroczną przerwę, w czasie której zmagał się z wielkimi problemami zdrowotnymi. Groziła mu nawet amputacja nogi, ale przetrwał trudne chwile i wrócił do zdrowia, a teraz podpisał niespodziewany kontrakt.
"Kiedy robisz to, co kochasz, twoja pasja nie tylko przyciąga innych, ale też daje wymierne korzyści obu stronom, tworząc wzajemną wartość!" - skomentował głośny transfer sam 41-latek w specjalnym wpisie w mediach społecznościowych. Pokazał też zdjęcie w nowych barwach Oktagon MMA, a na jego post pozytywnie zareagowali m.in.: Mateusz Gamrot, Joanna Jędrzejczyk czy jeden z mistrzów KSW, Sebastian Przybysz.
Materla dał się już poznać fanom Oktagonu na ostatniej gali z numerem 79. Został na niej oficjalnie zaprezentowany w klatce, a następnie ogłoszono, że zawalczy 11 kwietnia na Oktagon 86 w Szczecinie. Na kolejne szczegóły dotyczące polskiej gali czeskiego giganta musimy jeszcze trochę poczekać.