Tyle Mariusz Wach zarobił za walkę z Tysonem Furym! "Dla mnie to jest OK"

Mariusz Wach dopiero pod koniec czerwca dostał od obozu Tysona Fury'ego ofertę walki i oczywiście ją przyjął. Dla Brytyjczyka miał to być bezpieczny powrót na ring po dłuższej przerwie i przetarcie przed planowaną na końcówkę roku hitową walką z Athonym Joshuą.

46-letni Mariusz Wach to twardy, doświadczony i odporny na ciosy pięściarz, a jego gabaryty i groźny wygląd sprawiają, że jest atrakcyjnym rywalem. Ostatnio skupiał się na freak-fightach, więc powrót do ringu przeciwko takiemu przeciwnikowi był dużym zaskoczeniem.

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Tyson Fury od początku walki miał wyraźną przewagę, zasypując wyraźnie wolniejszego Mariusza Wacha celnymi ciosami. Po 7. rundzie sędzia po konsultacji z obozem Polaka przerwał pojedynek. Potem okazało się, że w 6. starciu Wach doznał kontuzji ręki, co skłoniło go do poddania walki.

Ile Mariusz Wach zarobił za walkę z Tysonem Furym?

Mariusz Wach jeszcze przed walką w rozmowie z MMA.pl zdradził niemal dokładnie, ile zarobił za starcie z Tysonem Furym. Okazuje się, że za pojedynek ze słynnym Brytyjczykiem dostanie niespełna 100 tysięcy euro czyli ok. 400 tys. złotych.

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- Dla niektórych to dużo, dla innych to są drobne. Dla mnie to jest OK - stwierdził Mariusz Wach.