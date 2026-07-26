Anthony Joshua padł już w 1. rundzie! Potem znów był liczony! I nagle wydarzyło się to! [WIDEO]

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-26 7:22

Walka Anthony Joshua - Kristian Prenga była krótka ale niezwykle dramatyczna. Już w 1. rundzie zapachniało wielką sensacją, bo Brytyjczyk po potężnym ciosie podbródkowym wylądował na deskach. Potem znów był liczony, ale przetrwał kryzys. Zobaczcie WIDEO.

Anthony Joshua otrzymuje potężny cios od Kristiana Prengi w ringu. O dramatycznej walce przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Associated Press

Anthony Joshua wrócił do ringu po długiej przerwie spowodowanej tragicznym wypadkiem samochodowym w Nigerii (grudzień 2025), w którym zginęli jego bliscy przyjaciele z ekipy – Sina Ghami i Latif Ayodele. Pojedynek miał być rozgrzewką przed wielkim starciem z Tysonem Furym.

Już na samym początku Kristian Prenga (rekord 20-0 przed walką) zaskoczył faworyta. W 20. sekundzie pojedynku potężny prawy podbródkowy Albańczyka posłał Anthony'ego Joshuę na deski. AJ wstał szybko, ale był wyraźnie zamroczony. Starał się klinczować, poruszał się w ringu niezdarnie. W połowie rundy Prenga znów go trafił, a na 30 sekund przed końcem pierwszej rundy Joshua znów się zachwiał i podparł o ring. Po raz drugi był liczony i walka wydawała się zmierzać ku sensacyjnej porażce brytyjskiego faworyta.

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Anthony Joshua przetrwał 1. rundę i w przerwie wyraźnie się odbudował. W 2. rundzie Brytyjczyk przejął inicjatywę, a Kristian Prenga nagle stał się pasywny i zaczął się cofać. Joshua ruszył z determinacją – najpierw mocny posty a potem dwa ciężkie prawe wstrząsnęły Albańczykiem. Kulminacją był miażdżący prawy cios, który całkowicie wyłączył Prendze prąd. Albańczyk runął na deski i zaplątał się w liny. Sędzia rozpoczął liczenie, ale widząc, w jakim stanie jest powalony pięściarz, po chwili przerwał walkę.

Anthony Joshua uniknął klęski, ale walka pokazała, że jego odporność na ciosy jest na niskim poziomie. Brytyjczyk zwycięstwo zadedykował zmarłym w wypadku przyjaciołom, mówiąc, że ich duch go niósł. Ta wygrana utorowała drogę do walki z Tysonem Furym, który dzień wcześniej pokonał Mariusza Wacha (TKO po 7. rundzie).

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ANTHONY JOSHUA