Walka Tyson Fury - Mariusz Wach już w piątek 24 lipca w Max Muay Thai Stadium w Tajlandii.

To kameralny, rozgrzewkowy pojedynek przed potencjalną wielką walką Tysona Fury'ego z Anthonym Joshuą.

Sprawdź, kiedy i o której walka Fury - Wach i gdzie będzie transmisja.

Tyson Fury i Mariusz Wach już w piątek 24 lipca wejdą razem do ringu w Tajlandii. Media zapowiadają ten pojedynek jako bezpieczny powrót Brytyjczyka po dłuższej przerwie. Fury ważył przed walką znacząco mniej niż Wach (120 do 132 kg), co ma mu zapewnić większą mobilność i przewagę szybkości.

Walka Fury - Wach zamknięta dla telewizji i publiczności

46-letni Mariusz Wach to twardy i doświadczony pięściarz, niegdyś pretendent do tytułu. Znany jest z wytrzymałości na ciosy, ale szybkość z pewnością nie jest jego atutem. Ostatnio skupiał się na freak-fightach, więc powrót do ringu przeciwko takiemu rywalowi jest dużym zaskoczeniem.

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Walka Tyson Fury - Mariusz Wach zaplanowana jest na 10 rund. Dochód ma zostać przeznaczony na biedne dzieci z Tajlandii. Atmosfera ma być wyjątkowa – mała arena, zamknięte drzwi dla szerokiej publiczności. Brak tradycyjnej transmisji na żywo. Fury zapowiedział, że walka nie będzie streamowana ani emitowana live. Materiał trafi jedynie do trzeciego sezonu reality show „At Home With The Furys” na Netflixie. Brytyjskie media z żalem donosiły, że fani nie będą mogli zobaczą walki Fury’ego przed hitowym starciem z Anthonym Joshuą

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Kiedy walka Fury - Wach? O której godzinie?

Walka Tyson Fury - Mariusz Wach na gali boksu Max Muay Thai Stadium w Tajlandii odbędzie się w piątek 24 lipca 2026. Początek walki Fury - Wach ok. godziny 17 polskiego czasu.

Fury - Wach Gdzie oglądać walkę NA ŻYWO?

Niestety nie będzie oficjalnej transmisji na żywo z walki Tyson Fury - Mariusz Wach, w Polsce ani nigdzie indziej. Walka Fury - Wach nie będzie pokazywana NA ŻYWO w PPV, YouTube ani DAZN. Pozostają relacje tekstowe, powtórki na Netflixie oraz social media (profile Fury’ego, Queensberry Promotions). Media brytyjskie i amerykańskie będą relacjonować na bieżąco przez Twitter/X i strony internetowe.

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