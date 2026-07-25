Walka Anthony Joshua - Kristian Prenga już w w sobotę 25 lipca w Arabii Saudyjskiej.

Dla Brytyjczyka to powrót na ring i przetarcie przed potencjalną wielką walką z Tysonem Furym.

Sprawdź, kiedy i o której walka Joshua - Prenga i gdzie będzie transmisja.

Anthony Joshua już dzisiaj zmierzy się z niepokonanym Albańczykiem Kristianem Prengą (20-1, 20 KO) w 12-rundowym pojedynku, który ma być kluczowym etapem na drodze do wielkiego starcia z Tysonem Fury. Brytyjczyk najlepszy okres karier, w której królował w wadze ciężkiej ma już za sobą, ale to wciąż jeden z najbardziej charyzmatycznych i potężnych pięściarzy na świecie. Chce pokazać, że po ciężkim wypadku samochodowym i długiej przerwie nadal jest gotowy na najwyższy poziom.

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Anthony Joshua przed dzisiejszą walką ważył 114 kg. Kristian Prenga to twardy, wysoki (196 cm) bokser z ogromną siłą w rękach. Zapowiada sensację. Na papierze faworytem jest Joshua, ale w wadze ciężkiej jedna pomyłka może wszystko zmienić.

O której godzinie walczy Joshua dzisiaj?

Gala boksu w Jeddah Superdome w Arabii Saudyjskiej zacznie się o godzinie 19 czasu polskiego. Walka Anthony Joshua – Kristian Prenga powinna rozpocząć się około godz. 24 polskiego czasu.

Gdzie oglądać walkę Joshua - Prenga NA ŻYWO?

Gala boksu w Jeddah Superdome i walka Anthony Joshua – Kristian Prenga dostępna będzie wyłącznie na platformie setramingowej DAZN w systemie PPV.

Sonda Kto wygra walkę Anthony Joshua - Kristian Prenga? Joshua przez KO Joshua na punkty Prenga przez KO Prenga na punkty Będzie remis

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