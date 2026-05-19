Sandra Kubicka zawalczy na gołe pięści? Modelka stawia sprawę jasno

Sandra Kubicka i Łukasz "Juras" Jurkowski startują z Fight Mode, federacją walk na gołe pięści, która ma zrewolucjonizować rynek.

Kubicka wyklucza walkę, choć trenuje 15 lat, ale "Juras" nie zamyka sobie furtki do oktagonu, szukając adrenaliny.

Sprawdź, jakie brutalne zasady czekają zawodników i co sprawi, że Fight Mode ma być powiewem świeżości w sportach walki!

Już za kilka dni w Poznaniu odbędzie się pierwsza gala nowej organizacji Fight Mode, za którą stoją modelka i influencerka Sandra Kubicka oraz legenda KSW, Łukasz "Juras" Jurkowski. Ich celem jest wprowadzenie na rynek nowej jakości w świecie walk na gołe pięści. Projekt od początku budzi ogromne emocje, a jedno z najczęściej zadawanych pytań dotyczy ewentualnego występu samej Kubickiej, która od lat trenuje kickboxing. Modelka w rozmowie stanowczo rozwiewa jednak wszelkie wątpliwości.

- Nie, ja się nie bawię w takie rzeczy. Ja faktycznie trenuję 15 lat kickboxingu, ale nie ma takich pieniędzy na świecie chyba. Nie jest to w zgodzie ze mną, jestem troszeczkę w innym miejscu, jestem mamą, mogę być częścią tej federacji, natomiast nie chcę się bić - ucina spekulacje Sandra Kubicka.

Zupełnie inaczej do sprawy podchodzi jej partner biznesowy. Łukasz Jurkowski nie wyklucza, że w przyszłości sam wejdzie do heksagonu Fight Mode.

- Może, ja nie wykluczam takiej możliwości, tym bardziej, że teraz wróciłem do formy, cały czas trenuję, jestem w popularnym gazie. Szukam jakiejś głupiej adrenaliny, więc ja sobie nie zamykam tej furtki - przyznaje Juras.

Koniec z patologią? To ma być powiew świeżości

Twórcy Fight Mode podkreślają, że ich celem nie jest tworzenie kolejnej gali freak fightowej. Zamiast kontrowersyjnych konferencji i sztucznie napędzanych konfliktów, chcą postawić na sportową jakość i autentyczne historie zawodników. To właśnie dlatego nie będzie typowych konferencji prasowych, a promocja opiera się m.in. na programie, w którym zawodnicy zostali zamknięci w jednym domu na Mazurach.

- Jesteśmy tutaj od tego, aby pilnować, żeby była jakość. I jeżeli coś pójdzie nie tak, nie tak jak chcieliśmy, to my po prostu wychodzimy. Nie pozwolimy, żeby to skręciło w stronę taniej rozrywki - deklaruje Kubicka.

Oboje z Jurkowskim są w pełni zaangażowani w każdy aspekt organizacji. Modelka odpowiada za marketing i dba o wizerunkowe detale, a "Juras" koncentruje się na stronie sportowej, dbając o komfort i potrzeby zawodników.

Brutalny sport i żelazne zasady

Walki w Fight Mode będą toczyć się w heksagonalnym ringu na dystansie pięciu rund po dwie minuty każda. Zasady dopuszczają tzw. brudny boks, czyli aktywny klincz z możliwością ściągania głowy przeciwnika do uderzeń. To element, który może dać przewagę zawodnikom wywodzącym się z MMA w starciach z klasycznymi pięściarzami.

O bezpieczeństwo zawodników zadba czołowa ekipa medyczna w Polsce, a sędzią głównym będzie uznany w środowisku Łukasz Bosacki. Podczas gali zobaczymy również pojedynek kobiet – zmierzą się w nim znane influencerki Jessica Kusz i Dominika Rybak.

- Jedna i druga reprezentują bardzo wysoki poziom sportowy. Zobaczycie zresztą to w ringu, bo one wniosą, oprócz umiejętności, ten pierwiastek kobiecej zawziętości, który sprawi, że na papierze to może być walka wieczoru - zapowiada Jurkowski.

Bilety na Fight Mode są dostępne na ebilet.pl. Gala będzie dostępna w systemie pay-per-view na ppv.fightmode.tv. Patronem medialnym gali Fight Mode jest "Super Express".

