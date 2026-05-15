Tomasz Adamek w jedną noc ustawił się na całe życie. Bardzo bolało, ale takiej kasy nie zarobił nikt w Polsce

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-05-15 12:51

Tomasz Adamek jest uzależniony od emocji w ringu. Coraz częściej mówi się o jego kolejnej już pożegnalnej walce - tym razem z Marcinem Najmanem. "Góral" w boksie zarobił wielkie pieniądze, a kontrakt życia podpisał najprawdopodobniej przy okazji pojedynku o mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Swego czasu menedżer pięściarza Ziggy Rozalski zdradzał nam kulisy negocjacji walki z Witalijem Kliczko.

Tomasz Adamek

i

Autor: Piotr Duszczyk/boxingphotos.pl/ Materiały prasowe Tomasz Adamek

Stadion we Wrocławiu wypełniony był po brzegi. 40 tysięcy kibiców przyszło zobaczyć pojedynek o mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Tomasz Adamek chciał zostać pierwszym polskim czempionem w królewskiej kategorii. Pojedynek był dostępny tylko za możliwością wykupienia PPV, lub... w niekodowanym w Polsce niemieckim kanale RTL. Stacja odpowiadała za transmisję i produkcję telewizyjną gali wrześniowego wieczoru we Wrocławiu w 2011 roku.

Jak dobrze znasz Tomasza Adamka?
Pytanie 1 z 11
Pas jakiej federacji kategorii półciężkiej dzierżył Tomasz Adamek?

Tomasz Adamek do świata wagi ciężkiej wkroczył w październiku 2009 roku, pokonując w Łodzi Andrzeja Gołotę (już mocno rozbitego). Potem było jeszcze kilka pojedynków, a wielu "Góral" zadziwilił, zwyciężając w kwietniu 2010 roku Chrisa Arreolę. Adamek, korzystając z pobytu na antenie HBO, dał popisową walkę z amerykańsko-meksykańskim pięściarzem. W końcu przyszedł czas na walkę o mistrzostwo świata. – Za starcie z Witalijem Kliczką Tomek zarobi więcej [niż Gołota za walkę z Tysonem, a "Andrew" zgarnął 10 mln złotych]. Nie mogę zdradzić szczegółów kontraktu, zresztą dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają – mówił Ziggy Rozalski na łamach "SE" . - Honorarium Tomka w bardzo małym stopniu będzie zależało od tego, jak walka sprzeda się w Polsce – dodawał.

Tomasz Adamek
Galeria zdjęć 13

Adamek miał zagwarantowany udział w zyskach ze sprzedaży PPV oraz z biletów. Mówiło się, że zarobił nawet pięć milionów dolarów. – Negocjacje z obozem Kliczki trwały tak długo, bo nie chcieliśmy dostać konkretnej kwoty, tylko procent z zysków. Oni proponowali nam milion dolarów, potem dwa i trzy. Ale my postawiliśmy na swoim, z czego bardzo cieszę się ja, Tomek i... jego księgowy – mówił z uśmiechem Rozalski.

Adamek był jednak bez szans w starciu z Kliczką. Ukrainiec wygrał dosyć pewnie, pojedynek zakończył się po dziesięciu rundach. "Góral" jednak zarobił fortunę, której nie przehulał. Od dawna mógłby żyć na poczet sukcesów sprzed dekady, ale wciąż bawi się w sporty walki. 

Tak zmieniał się Tomasz Adamek

i

Autor: Andrzej Lange / SE Tak zmieniał się Tomasz Adamek
Tomasz Adamek na gorąco po podpisaniu kontraktu z FAME MMA. "Będzie niespodzianka!"
Listen on Spreaker.