Kliczko wróci do ringu?! Ta walka byłaby hitem, medialny sukces murowany

Władimir Kliczko niekwestionowaną legendą

Władimir Kliczko to niekwestionowana legenda boksu. W 1996 roku w Atlancie wywalczył złoty medal igrzysk olimpijskich, a ponadto może się pochwalić mistrzostwem świata organizacji WBO, IBF i IBO, a także mianem superczempiona WBA. Jako mistrz świata spędził 4382 dni, a więc 12 lat, co stanowi absolutny rekord w wadze ciężkiej. W swojej karierze pokonał aż 23 zawodników w walce o obronę mistrzostwa świata wagi ciężkiej, co również stanowi najlepszy wynik w historii.

Kliczko zdecydował się zakończyć karierę osiem lat temu po tym, jak przegrał przez nokaut z Anthonym Joshuą. Teraz jednak w kontekście Ukraińca wymienia się jeszcze jeden pojedynek. Jeśli doszedłby do skutku, 49-latek z pewnością przyciągnąłby przed telewizory mnóstwo fanów!

Kliczko wróci do ringu?

Portal sport.ua łączy Kliczkę z potencjalną walką z Agitem Kabajelem, tymczasowym mistrzem świata WBC. Spencer Brown, agent niemieckiego pięściarza, jest zachwycony na samą myśl o takim pojedynku. - Wyobrażacie sobie, ile biletów sprzedałoby się na walkę Kabajela z Kliczką? To wcale nie jest fantazja - mówi.

- To może wkrótce się wydarzyć - podkreśla Brown.

Jeśli faktycznie Kliczko wróciłby do ringu po ośmiu latach przerwy, dołączyłby do grona pięściarzy, którzy chwilowo wznawiali swoje kariery dając się skusić różnym okazjom. Na razie jednak w całej sprawie nie wiadomo nic więcej i przede wszystkim głosu nie zabrał sam Ukrainiec. Nie jest znane jego stanowisko, a to przecież kluczowe. Czy legenda w ogóle byłaby zainteresowana powrotem do ringu?

