Tomasz Adamek bez pardonu wypalił te słowa w kierunku Roberto Soldicia. Góral podgrzał temperaturę przed FAME 27

Tomasz Adamek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych pięściarzy w historii Polski. "Góral" po znakomitej karierze zawiesił rękawice na kołku, jednak wszystko się zmieniło, gdy pojawiła się pierwsza oferta z Polski.

Statystyki mówią wszystko. Adamek niepokonany

Adamek w 2024 roku stoczył aż trzy walki, dwie w federacji FAME, natomiast jedną w KSW. Wszystkie pojedynki stoczył w formule bokserskiej, a jego rywalami byli kolejno: Mamed Khalidov (KSW), Patryk "Bandura" Bandurski (FAME) oraz Kasjusz "Don Kasjo" Życińskim. We wszystkich starciach górą okazał się 48-latek, choć pojedynek z Khalidovem zakończył się przed czasem w związku z kontuzją legendy KSW.

i Autor: Instagram/Tomasz Adamek

Tomasz Adamek pewny swego! W takich słowach zwrócił się do Roberto Soldicia

Adamek skrzyżuje rękawice z Soldiciem 6 września 2025. Chorwat w rozmowie z mediami wypowiedział się na temat zbliżającej się walki.

- Postaram się skończyć to szybciej - żartował słynący z piekielnej stójki Chorwat.

- A tak na serio, to dla mnie wyzwanie. Tomasz Adamek to wielka postać boksu i legenda, nie mogłem mu odmówić. Nie mam nic do stracenia. On jest ode mnie bardziej doświadczony, wyższy i ma większy zasięg. Ma 48 lat, ale wiek to tylko liczba. Na pewno go nie zlekceważę, przygotuję się do tej walki na sto procent - ocenił aktualny poziom byłego mistrza świata dwóch kategorii wagowych w boksie.

"Góral" rozpoczął przygotowania do tej walki i w jednym z nagrań ostrzegł swojego rywala.

- Już niebawem, zobaczysz jak bije Adamek! - rzucił 48-latek w kierunku "Robocopa".