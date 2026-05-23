Walka Ołeksandr Usyk - Rico Verhoeven odbędzie się w sobotę 23 maja w Gizie.

Stawką będzie pas mistrza świata WBC, który należy do Ukraińca.

Sprawdź, kiedy i o której godzinie walka Usyk - Rico i jaka jest karta walk.

Walka Ołeksandr Usyk - Rico Verhoeven zapowiada się bardzo ciekawie. Holenderski pretendent to przede wszystkim utytułowany kickbokser. Będzie to pierwszy pojedynek 39-letniego Ukraińca od lipca zeszłego roku, kiedy na londyńskim stadionie Wembley pokonał przez nokaut w piątej rundzie Brytyjczyka Daniela Duboisa i po raz drugi został niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej, będąc posiadaczem pasów: WBA, IBO, IBF, WBC oraz WBO, którego kilka miesięcy później się zrzekł.

Walkę w miejscu wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO uważa za świetny pomysł. - To ważne nie tylko dla mnie, ale dla całego boksu, ale też - jak sądzę - dla Egiptu. To pierwsza walka w tym miejscu i myślę, że wiele osób przyzna po niej, że boks nie zna granic - podkreślał Ołeksandr Usyk, którego rekord to 24 zawodowe zwycięstwa, w tym 15 przez nokaut.

Ołeksandr Usyk śpi na pieniądzach! Lewandowski i Świątek razem zarabiają ułamek tego, co Ukrainiec

37-letni Rico Verhoeven w zeszłym roku zakończył karierę kickboksera z bilansem 66 wygranych w 76 pojedynkach. Przez wiele lat dzierżył tytuł mistrza. Jedyną do tej pory stricte bokserską walkę stoczył w 2014 roku, kiedy znokautował Węgra Janosa Finferę. - To najdziwniejsze miejsce, a przynajmniej jedno z najdziwniejszych, w których można sobie wyobrazić walkę bokserską. To wydarzenie na pewno przejdzie do historii i znajdzie szeroki odzew wśród kibiców - powiedział Holender.

Kiedy walka Usyk - Verhoeven? O której godzinie?

Gala boksu w Gizie odbędzie się w sobotę 23 maja, a jej początek zaplanowano na godzinę 17. Walka Ołeksandr Usyk - Rico Verhoeven powinna rozpocząć się po godzinie 23. Transmisja z gali i walki na platformie DAZN.

Sonda Kto wygra walkę Ołeksandr Usyk - Rico Verhoeven? Usyk przez nokaut Usyk na punkty Verhoeven przez nokaut Verhoeven na punkty

Karta walk gali boksu zawodowego w Gizie:

Walka wieczoru:

Waga ciężka - Oleksandr Usyk (24-0) vs Rico Verhoeven (1-0) o pas WBC

Karta główna:

Waga superśrednia - Hamzah Sheeraz (22-0-1) vs Alem Begić (29-0-1) - o pas WBO

Waga półśrednia - Shakhram Giyasov (17-0) vs Jack Catterall (32-2)

Waga ciężka - Frank Sanchez (25-1) vs Richard Torrez Jr. (14-0)

Waga supermusza - Mizuki Hiruta (10-0) vs Mai Soliman (10-1) - o pas WBO

Waga junior ciężka - Daniel Lapin (13-0) vs Benjamin Mendes Tani (9-1)

Karta wstępna:

Waga cruiser - Basem Mamdouh (10-2) vs Jamar Talley (8-0)

Mohamed Mabrouk Yehya (0-0) vs Michael Kalayla (3-4-2)

Waga ciężka - Omar Hikal (0-0) vs Ali Sserunkuma (2-3-1)

Waga lekka - Sultan Al-Mohamed (3-0) vs Dedy Imprax (2-4)