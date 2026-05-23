- Walka Ołeksandr Usyk - Rico Verhoeven odbędzie się w sobotę 23 maja w Gizie.
- Stawką będzie pas mistrza świata WBC, który należy do Ukraińca.
Walka Ołeksandr Usyk - Rico Verhoeven zapowiada się bardzo ciekawie. Holenderski pretendent to przede wszystkim utytułowany kickbokser. Będzie to pierwszy pojedynek 39-letniego Ukraińca od lipca zeszłego roku, kiedy na londyńskim stadionie Wembley pokonał przez nokaut w piątej rundzie Brytyjczyka Daniela Duboisa i po raz drugi został niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej, będąc posiadaczem pasów: WBA, IBO, IBF, WBC oraz WBO, którego kilka miesięcy później się zrzekł.
Walkę w miejscu wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO uważa za świetny pomysł. - To ważne nie tylko dla mnie, ale dla całego boksu, ale też - jak sądzę - dla Egiptu. To pierwsza walka w tym miejscu i myślę, że wiele osób przyzna po niej, że boks nie zna granic - podkreślał Ołeksandr Usyk, którego rekord to 24 zawodowe zwycięstwa, w tym 15 przez nokaut.
37-letni Rico Verhoeven w zeszłym roku zakończył karierę kickboksera z bilansem 66 wygranych w 76 pojedynkach. Przez wiele lat dzierżył tytuł mistrza. Jedyną do tej pory stricte bokserską walkę stoczył w 2014 roku, kiedy znokautował Węgra Janosa Finferę. - To najdziwniejsze miejsce, a przynajmniej jedno z najdziwniejszych, w których można sobie wyobrazić walkę bokserską. To wydarzenie na pewno przejdzie do historii i znajdzie szeroki odzew wśród kibiców - powiedział Holender.
Kiedy walka Usyk - Verhoeven? O której godzinie?
Gala boksu w Gizie odbędzie się w sobotę 23 maja, a jej początek zaplanowano na godzinę 17. Walka Ołeksandr Usyk - Rico Verhoeven powinna rozpocząć się po godzinie 23. Transmisja z gali i walki na platformie DAZN.
Karta walk gali boksu zawodowego w Gizie:
Walka wieczoru:
- Waga ciężka - Oleksandr Usyk (24-0) vs Rico Verhoeven (1-0) o pas WBC
Karta główna:
- Waga superśrednia - Hamzah Sheeraz (22-0-1) vs Alem Begić (29-0-1) - o pas WBO
- Waga półśrednia - Shakhram Giyasov (17-0) vs Jack Catterall (32-2)
- Waga ciężka - Frank Sanchez (25-1) vs Richard Torrez Jr. (14-0)
- Waga supermusza - Mizuki Hiruta (10-0) vs Mai Soliman (10-1) - o pas WBO
- Waga junior ciężka - Daniel Lapin (13-0) vs Benjamin Mendes Tani (9-1)
Karta wstępna:
- Waga cruiser - Basem Mamdouh (10-2) vs Jamar Talley (8-0)
- Mohamed Mabrouk Yehya (0-0) vs Michael Kalayla (3-4-2)
- Waga ciężka - Omar Hikal (0-0) vs Ali Sserunkuma (2-3-1)
- Waga lekka - Sultan Al-Mohamed (3-0) vs Dedy Imprax (2-4)