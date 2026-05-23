Fight Mode KARTA WALK. Sprawdź, kto walczy i jaka jest kolejność walk

Gala Fight Mode już dzisiaj, w sobotę 23 maja w Poznaniu.

Walką wieczoru jest starcie Maciej Sulęcki - Kacper Formela.

Chcesz poznać pełną kartę i kolejność walk? Poniżej informacje.

Fani sportów walki i brutalnych pojedynków na pięści doczekali się! Już dzisiaj, w sobotę 23 maja 2026 roku, w Poznaniu Fight Mode, debiutancka gala federacji. Nowa organizacja Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego i Sandry Kubickiej wkracza na scenę z przytupem. Bez rękawic, bez kalkulacji, bez litości. Tylko czysty, pierwotny instynkt i twarde pięści.

Główna walka wieczoru to prawdziwa bomba: Maciej „Striczu” Sulęcki – doświadczony wojownik z bogatą karierą w boksie zawodowym – zmierzy się z Kacprem Formelą, jednym z najtwardszych i najbardziej bezkompromisowych fighterów młodego pokolenia. Dwa zupełnie różne światy: technika i doświadczenie kontra młodość, agresja i nieustępliwość. Kto wyjdzie z tego starcia jako zwycięzca? Odpowiedź poznamy już dziś wieczorem w Poznaniu.

W co-main evencie kobiet zobaczymy emocjonujące starcie Jessiki Kusz z Dominiką Rybak – dwie twarde, ambitne zawodniczki, które nie odpuszczą ani na sekundę. Dodatkowo na karcie walki pojawią się m.in. Mariusz Wach oraz inne mocne nazwiska, które gwarantują widowisko na najwyższym poziomie.

Organizatorzy pod wodzą m.in. Łukasza „Jurasa” Jurkowskiego obiecują nową jakość w polskim bare knuckle. Szybkie tempo, wysoki poziom sportowy i emocje, które zostaną z kibicami na długo.

Bilety na Fight Mode są dostępne na ebilet.pl. Gala będzie dostępna w systemie pay-per-view na ppv.fightmode.tv. Patronem medialnym gali Fight Mode jest "Super Express". Początek gali o godzinie 19.30.

Fight Mode KARTA i KOLEJNOŚĆ WALK

Walka wieczoru

75,0 kg - Maciej Sulecki vs Kacper Formela

Karta główna:

65,0 kg - Jessica Kusz vs Dominika Rybak

85,0 kg - Krystian Kaszubowski vs Henry Fadipe

95,0 kg - Adrian Dudek vs Vasyl Halych

80,0 kg - Wojciech Sobierajski vs Grzegorz Maksel

85,0 kg - Jędrzej Durski vs Krystian Rosa

85,0 kg - Artur Sowiński vs Adam Ugorski

95,0 kg - Adrian Matysiak vs Łukasz Segda

Karta wstępna

95,0 kg - Artur Kubiak vs Kamil Tworek

75,0 kg - Mikołaj Ćwik vs Sebastian Marecik

