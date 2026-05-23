Ołeksandr Usyk - Rico Verhoeven Transmisja NA ŻYWO, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać walkę NA ŻYWO?

Walka Ołeksandr Usyk - Rico Verhoeven odbędzie się w sobotę 23 maja w Gizie.

Stawką będzie pas mistrza świata WBC, który należy do Ukraińca.

Sprawdź, gdzie oglądać walkę Usyk - Rico NA ŻYWO.

Walka Ołeksandr Usyk - Rico Verhoeven zapowiada się bardzo ciekawie. Holenderski pretendent to przede wszystkim utytułowany kickbokser. Będzie to pierwszy pojedynek 39-letniego Ukraińca od lipca zeszłego roku, kiedy na londyńskim stadionie Wembley pokonał przez nokaut w piątej rundzie Brytyjczyka Daniela Duboisa i po raz drugi został niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej, będąc posiadaczem pasów: WBA, IBO, IBF, WBC oraz WBO, którego kilka miesięcy później się zrzekł.

Walkę w miejscu wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO uważa za świetny pomysł. - To ważne nie tylko dla mnie, ale dla całego boksu, ale też - jak sądzę - dla Egiptu. To pierwsza walka w tym miejscu i myślę, że wiele osób przyzna po niej, że boks nie zna granic - podkreślał Ołeksandr Usyk, którego rekord to 24 zawodowe zwycięstwa, w tym 15 przez nokaut.

37-letni Rico Verhoeven w zeszłym roku zakończył karierę kickboksera z bilansem 66 wygranych w 76 pojedynkach. Przez wiele lat dzierżył tytuł mistrza. Jedyną do tej pory stricte bokserską walkę stoczył w 2014 roku, kiedy znokautował Węgra Janosa Finferę. - To najdziwniejsze miejsce, a przynajmniej jedno z najdziwniejszych, w których można sobie wyobrazić walkę bokserską. To wydarzenie na pewno przejdzie do historii i znajdzie szeroki odzew wśród kibiców - powiedział Holender.

Gdzie oglądać walkę Usyk - Verhoeven NA ŻYWO?

Gala boksu w Gizie odbędzie się w sobotę 23 maja, a jej początek zaplanowano na godzinę 17. Walka Ołeksandr Usyk - Rico Verhoeven powinna rozpocząć się po godzinie 23. Transmisja z gali i walki na platformie DAZN.

