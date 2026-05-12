Powstanie film o Tomaszu Adamku! Ujawniono, kto zagra główną rolę. Wielkie zaskoczenie

Tomasz Adamek trafi na ekrany

To wiadomość, która zelektryzuje fanów polskiego sportu! Tomasz Adamek, jeden z najwybitniejszych pięściarzy w historii naszego kraju, doczeka się filmu opowiadającego o jego niezwykłym życiu i karierze. Według naszych informacji, ma to być produkcja zrealizowana z ogromnym rozmachem, łącząca w sobie elementy dokumentu i wciągającej fabuły.

Oddadzą hołd jednemu z największych wojowników

Największą niespodzianką jest jednak decyzja dotycząca obsady. Jak się okazuje, w rolę głównego bohatera wcieli się... sam Tomasz Adamek! Legendarny pięściarz ma zagrać samego siebie, a na ekranie towarzyszyć mu będą profesjonalni aktorzy, którzy odegrają inne kluczowe postacie z jego życia. Taki zabieg ma na celu dodanie produkcji autentyczności i pokazanie historii "Górala" z jego własnej perspektywy. Celem jest stworzenie obrazu, który na długo zapadnie w pamięć widzów i odda hołd jednemu z największych wojowników w historii polskiego ringu.

Sięgnął po pas mistrza świata prestiżowej federacji WBC

Kariera Tomasza Adamka to pasmo spektakularnych sukcesów, które śledziły miliony Polaków. Chłopak z Gilowic dzięki tytanicznej pracy i niezłomnemu charakterowi sięgnął po najwyższe laury. Już 21 maja 2005 roku na stałe zapisał się w historii, gdy w Chicago, na oczach tysięcy Polaków, pokonał Paula Briggsa i sięgnął po pas mistrza świata prestiżowej federacji WBC w wadze półciężkiej.

Walki z Andrzejem Gołotą czy Witalijem Kliczką biły rekordy oglądalności

Później przyszły kolejne sukcesy, w tym mistrzostwo świata IBF i IBO w wadze junior ciężkiej. Jego walki z Andrzejem Gołotą czy Witalijem Kliczką biły rekordy oglądalności i rozpalały emocje do czerwoności. Gdy wydawało się, że po latach sukcesów zawiesił rękawice na kołku, zszokował wszystkich, wracając do rywalizacji w świecie freak fightów. Mimo upływu lat wciąż udowadnia, że ma w sobie serce wojownika, pokonując w klatce młodszych rywali.

