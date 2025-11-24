To nasza największa nadzieja na medal igrzysk olimpijskich. Kapitalna forma Damiana Żurka, pobił kolejny rekord

Żurek przegrał w Kanadzie tylko z Amerykaninem Jordanem Stolzem, bijąc przy okazji własny rekord kraju. Od teraz wynosi on 33,85.

Nagranie z najgorętszą łyżwiarką świata bez ubrań trafiło do sieci. Od tych ujęć opadają szczęki. Fani aż zaniemówili

Damian Żurek na podium Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Do tego rekord Polski

"Kolejny Puchar Świata za mną – i kończę go z mocnym przytupem! Rekord Polski i srebrny medal na 500 m. Trudno opisać, jak bardzo jestem szczęśliwy i dumny z tego, co udało się dziś osiągnąć. Dziękuję wszystkim, którzy we mnie wierzą i wspierają mnie każdego dnia. Ten medal to też Wasza zasługa" - napisał na Instagramie.

Zbigniew Bródka zszokował cały świat. Rywal nie był w stanie ukryć złości, powtórki nie będzie

Wcześniej, podczas inaugurujących sezon zawodach w Salt Lake City, Żurek był drugi na 500 m i 1000 m. Na tym drugim dystansie także pokusił się o rekord Polski. Wynikiem 1.06,02 aż o ponad sekundę poprawił rezultat Piotra Michalskiego, który w grudnia 2021 r. w Calgary osiągnął 1.07,13.

Quiz. Polscy medaliści Igrzysk Olimpijskich. Czy rozpoznasz ich po zdjęciach? Pytanie 1 z 15 Kto znajduje się na tym zdjęciu? Leszek Blanik Tadeusz Michalik Szymon Kołecki Następne pytanie

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Żurek jest drugi na 500 m i trzeci na 1000 m. W obu zestawieniach prowadzi Stolz.

"Teraz pora wrócić na tydzień do domu, złapać trochę oddechu, naładować baterie i przygotować się do kolejnych startów" - dodał Żurek w mediach społecznościowych, którego kolejny raz na torze będziemy mogli podziwiać na początku grudniu w holenderskim Heerenveen.

Przepiękna polska łyżwiarka bała się jedzenia. Dysbioza jelitowa ją wyniszczała. Tak teraz wygląda Andżelika Wójcik

Kim jest Damian Żurek? Sukcesy, medale

Tegoroczne sukcesy Żurka nie są pierwszymi w jego karierze. 26-latek ma w dorobku już cztery medale dużych imprez - brąz mistrzostw świata na 500 m i w sprincie drużynowym (z Markiem Kanią i Michalskim) oraz złoto i brąz mistrzostw Europy (oba w sprincie drużynowym z Kanią i Michalskim). Żurek wystąpił także na igrzyskach - w 2022 roku w Pekinie był 11. na 500 m i 13. na 1000 m. W kolekcji ma również kilka medali mistrzostw Polski, w tym złote na 500 m oraz 1000 w 2023 i 2024 roku.

Zbigniew Bródka o roli chorążego reprezentacji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.