Władimir Semirunnij z kolejnym sukcesem. Ma następny medal, tak jak Kacper Tomasiak

Władimir Semirunnij odniósł kolejny sukces! Jest medal MŚ

Władimir Semirunnij sięgnął po brązowy medal wielobojowych mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim, które odbyły się w holenderskim Heerenveen. Reprezentant Polski zapewnił sobie miejsce na podium po emocjonującym wyścigu na 10 000 metrów, kończąc zawody z rekordem kraju wynoszącym 146,243 pkt.

Po pierwszych dwóch konkurencjach – 500 i 5000 metrów – Semirunnij zajmował czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Tę lokatę utrzymał także po trzecim starcie na dystansie 1500 metrów. Przed decydującym biegiem tracił jednak niespełna 11 sekund do miejsca na podium, które zajmował Norweg Peder Kongshaug.

O wszystkim miał rozstrzygnąć wyścig na 10 000 metrów. Polak rywalizował bezpośrednio z Kongshaugem i zaprezentował się znakomicie – zdublował swojego przeciwnika. Na ostatnich okrążeniach zaczął jednak słabnąć i ukończył dystans z czasem 12.34,37. Mimo tego rezultat okazał się wystarczający, by wskoczyć na najniższy stopień podium.

Ostatecznie złoty medal zdobył Norweg Sander Eitrem, który triumfował dzięki świetnej postawie na dłuższych dystansach. Srebro wywalczył Czech Metodej Jilek. Wielkim przegranym zawodów okazał się Amerykanin Jordan Stolz, który przed ostatnim biegiem liczył się w walce o medal, ale słaby przejazd na 10 000 metrów zepchnął go na czwarte miejsce.

Semirunnij przy okazji poprawił rekord Polski w wieloboju, który od 2015 roku należał do Konrada Niedźwiedzkiego. Poprzedni wynik – 150,672 pkt – ustanowił obecny dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.