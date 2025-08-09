Koszmar Kamila Stocha. Fatalne informacje napłynęły z Courchevel

LGP w Courchevel: Kubacki najlepszy z Polaków

Dawid Kubacki najlepiej z Polaków zaprezentował się w inauguracyjnym konkursie tegorocznego cyklu Letniej Grand Prix w skokach narciarskich, rozgrywanym w Courchevel. Po skokach na 117,5 i 120 metrów zajął dziewiąte miejsce z notą 237,4 pkt, awansując z 14. pozycji zajmowanej po pierwszej serii.

Zwyciężył Norweg Marius Lindvik, który dwukrotnie uzyskał 126 m i zakończył rywalizację z dorobkiem 277,7 pkt. Drugie miejsce wywalczył Niemiec Philipp Raimund, a trzecie – Japończyk Sakutaro Kobayashi. W finałowej trzydziestce znalazło się jeszcze dwóch biało-czerwonych: Piotr Żyła (17. miejsce) i Aleksander Zniszczoł (24. miejsce).

Kamil Stoch odpadł po pierwszej serii, uzyskując 101 m, co dało mu 38. lokatę – ostatecznie awansował na 35. miejsce po dyskwalifikacjach trzech rywali. Ubiegłoroczny triumfator LGP i najlepszy z Polaków ostatniej zimy, Paweł Wąsek, nie przeszedł kwalifikacji – skoczył 91 m i zajął 52. miejsce.

Norwegowie ponownie mieli problemy z kombinezonami – Kristoffer Eriksen Sundval nie został dopuszczony do startu z powodu zbyt obszernego stroju. W niedzielę w Courchevel odbędzie się drugi konkurs, rozgrywany w testowanym formacie grupowym.

Kiedy kolejne konkursy Letniego Grand Prix?

Letnie Grand Prix kontynuowane będzie już w przyszły weekend, 16-17 sierpnia 2025 roku. Zawody przeniosą się do Polski na obiekt w Wiśle-Malince.