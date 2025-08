Pierwszy ból głowy nowego trenera polskich skoczków. Maciusiak ogłasza przed startem sezonu

Po ostatnim zimowym sezonie w polskich skokach doszło do sporych zmian. Tą najważniejszą było przejęcie głównej kadry przez Macieja Maciusiaka, który zastąpił w tej roli Thomasa Thurnbichlera. Pod jego wodzą Polacy szykują się do olimpijskiego sezonu, a kluczowym punktem przygotowań jest lato. To ruszyło na dobre podczas Letnich Mistrzostw Polski, które odbyły się w Wiśle. Rywalizację na skoczni im. Adama Małysza zdominował Kamil Stoch (srebrny w konkursie duetów i bezkonkurencyjny indywidualnie), ale za jego plecami było naprawdę ciasno. To sprawiło, że kibice zaczęli spekulować, kogo Maciusiak powinien powołać na inaugurację Letniego Grand Prix w Courchevel. Nie trzeba było długo czekać na oficjalny komunikat.

Maciusiak ogłosił kadrę Polski na LGP w Courchevel. Kontrowersje?

Tuż po piątkowym konkursie LMP trener polskiej kadry ogłosił swoją decyzję. Na gorąco przed kamerą TVP Sport wymienił z rozpędu sześć nazwisk, ale szybko nadeszła korekta - do Courchevel zgodnie z naszą kwotą startową uda się pięciu skoczków. Są to zawodnicy z kadry A:

Kamil Stoch

Aleksander Zniszczoł

Dawid Kubacki

Piotr Żyła

Paweł Wąsek

Ten wybór natychmiast wywołał dyskusję.

Choć mogłoby się wydawać, że Maciusiak postawił na najbardziej sprawdzonych, wyniki LMP pozwalają kwestionować ten wybór. O ile pierwsza trójka medalistów nie budzi żadnych wątpliwości, o tyle Żyła i Wąsek prezentowali się w Wiśle przeciętnie. W konkursie indywidualnym zajęli dopiero 6. i 9. miejsce, a na Malince lepiej skakali choćby Maciej Kot czy 20-letni Klemens Joniak. To ta dwójka była najbliżej podium i wielu kibiców liczyło na szansę przynajmniej dla utalentowanego skoczka wychodzącego z wieku juniora. Trener podjął jednak inną decyzję.

Poważny test dla Wąska

Z powołanej piątki najgorzej w Wiśle prezentował się... lider polskiej kadry w ostatniej zimie, czyli Paweł Wąsek. To jego powołanie budzi najwięcej wątpliwości, bo nawet trenerzy nie ukrywają, że 26-latek nie jest obecnie w najwyższej formie. Chcą mu jednak dać szansę na lepsze wczucie się w nowe kombinezony, a pozostali polscy skoczkowie, którzy dobrze wypadli na LMP, otrzymają swoją szansę tydzień po Courchevel.

W dniach 16-17 sierpnia karuzela LGP zawita do Wisły, gdzie Polska będzie mogła skorzystać z grupy krajowej. W niej należy spodziewać się szansy zarówno dla Kota, jak i Joniaka, a szansę mogą otrzymać też inni mniej znani zawodnicy. Najpierw czeka nas jednak inauguracja międzynarodowej rywalizacji w Courchevel.