Polacy zdominowali konkurs w Wiśle! Maciej Kot triumfatorem, Kamil Stoch na trzecim miejscu

To był konkurs pełen niespodzianek w Wiśle! Po pierwszej serii najlepszym polskim zawodnikiem okazał się Maciej Kot, który poszybował na odległość 127,5 metra i był liderem. Drugim z najlepszym rezultatem był Kamil Stoch zajmując ósmą pozycją. Sytuacja nie zmieniła się diametralnie po drugim skoku 38-latka, w którym uzyskał 130 metrów i tym samym zapewnił sobie podium, a zwycięstwo w całym konkursie zapewnił sobie Kot, który odpalił prawdziwą petardę wyciągnął 132,5 metra.

Po rywalizacji we francuskim Courchevel przyszedł czas na konkurs w Wiśle. W kwalifikacjach najlepiej spisał się Kamil Stoch, który ostatecznie zakończył rywalizację na 5. miejscu. Na dalszych pozycjach uplasowali się kolejno: Dawid Kubacki (13), Piotr Żyła (15), Paweł Wąsek (19), Aleksander Zniszczoł (22), Maciej Kot (34). Pozostała trójka "biało-czerwonych" nie zdołała się zakwalifikować do konkursu: Jakub Wolny (52), Klemens Joniak (59) oraz Andrzej Stękała (60).

Fenomenalny wynik w Wiśle! Kamil Stoch i Maciej Kot na podium

Po pierwszej serii liderem konkursu został Kot, który nie miał zamiaru ustąpić pozycji lidera żadnemu z konkurentów. Po dwóch skokach na odległość 127,5 oraz 132,5 metra to 34-latek mógł cieszyć się z triumfu. Radości nie było końca, ponieważ znakomity awans zanotował Stoch, który z ósmego miejsca po pierwszej serii awansował na trzecią lokatę.

Na dalszych pozycjach uplasowali się pozostali zawodnicy z "biało-czerwonej" ekipy: Dawid Kubacki zakończył zmagania na 10. miejscu, Piotr Żyła oraz Aleksander Zniszczoł ex aequo uplasowali się na 12. pozycji. Najgorzej spisał się Paweł Wąsek, który zajął 34. miejsce.

Kolejny konkurs w Wiśle odbędzie się w niedzielę. O godzinie 13:30 zaplanowane zostały kwalifikacje, natomiast o godzinie 15:00 wystartuje konkurs indywidualny w formacie grupowym.

Zasady zmagań w grupach

Na starcie kwalifikacji stanie 54 zawodników, a do konkursu awansuje 50 z nich. Zostaną oni przydzieleni do dziesięciu pięcioosobowych grup, w których odbędzie się rywalizacja. Awans do finału wywalczy 25 skoczków - dwaj najlepsi zawodnicy z każdej grupy i 5 "lucky loserów" z najwyższymi notami punktowymi.

W serii finałowej noty całej "25" zostaną wyzerowane. Oznacza to, że o zwycięstwie w konkursie zadecyduje jeden, ostatni skok.

