W piątek 5 grudnia 2025 roku Puchar Świata w skokach narciarskich zawita do Wisły.

Dla Kamila Stocha to wyjątkowe pożegnanie ze skocznią w Malince, gdzie odbędą się kwalifikacje mężczyzn.

Sprawdź, o której godzinie rozpoczną się kwalifikacje i gdzie oglądać transmisję, by nie przegapić ostatnich skoków Stocha w Wiśle!

Trwa Puchar Świata za skoczni w Wiśle-Malince. Dla Kamila Stocha to okazja, żeby pożegnać się z polskimi kibicami. Byłoby spektakularnie, gdyby właśnie na tym obiekcie Stoch wygrał 40. konkurs, prześcigając w klasyfikacji wszech czasów w wygranych zawodach właśnie Małysza, ale o taki scenariusz będzie ekstremalnie trudno. Do Polski z wielką formą przyjechali m.in. Anze Lanisek, Stefan Kraft i Daniel Tschofenig. Ten ostatni wygrał tu w zeszłym sezonie pierwszy konkurs w karierze. Jego kariera dopiero się rozkręca, Stoch nordyckimi startami rozpoczął ostatni cykl PŚ w karierze i jest jak na razie najsolidniejszym polskim skoczkiem w bieżącym cyklu.

Wielka gwiazda skoków nie przyjedzie do Wisły. Zła wiadomość, jego nie zobaczą kibice

Skoki narciarskie dzisiaj: W piątek 5.12.2025 w Wiśle

Ze skocznią w Wiśle-Malince pożegnał się już w wymiarze letnim, zajmując 3. miejsce podczas sierpniowego Grand Prix. W sumie na tym obiekcie stał aż pięć razy na podium, dwukrotnie zwyciężając. Dwa razy był też drugi i raz trzeci. Wygrywał konkursy drużynowe, czuł się tu dobrze nawet po solidnej modernizacji (która kilku skoczków zbiła z tropu, m.in. Laniska).

– Przy moim obecnym skakaniu niewiele mnie zaskoczyło na tej skoczni. Ogólnie ta skocznia nie sprawiła, by u mnie wszystko się poprzestawiało – tłumaczył nam trzykrotny mistrz olimpijski.

Polski skoczek atakował publicznie Thurnbichlera. Teraz kompromituje się w każdym konkursie

Wszystko wskazuje na to, że o godne pożegnanie Stoch nie musi się martwić. Przynajmniej od strony organizacyjnej. Borykająca się często z problemami ze śniegiem i temperaturą Wisła, ma się tym razem "wstrzelić" w odpowiednie warunki. W Beskidach pojawiło się sporo śniegu, choć jeszcze w połowie listopada był z tym problem. Problemu nie było z zainteresowaniem kibiców, bilety na oba konkursy rozeszły się na pniu. W końcu to ostatni raz w powietrzu w Wiśle dla Stocha.

O której skoki dzisiaj w Wiśle, w piątek 5 grudnia 2025

Na piątek 5 grudnia 2025 zaplanowano kwalifikacje mężczyzn do pierwszego konkursu w Wiśle. Początek kwalifikacji o godzinie 20.15. Transmisja na TVP Sport i Eurosporcie 1.

PŚ w Wiśle

Piątek, 5.12.2025

10:00 Kwalifikacje kobiet 11:30 Konkurs indywidualny kobiet TVP Sport, Eurosport 2, HBO Max17:45 Oficjalny trening mężczyzn 20:15 Kwalifikacje mężczyzn TVP Sport, Eurosport 1, HBO Max

Sobota, 06.12.2025

13:45 Seria próbna mężczyzn TVP Sport

14:45 Konkurs indywidualny mężczyzn TVP1, TVP Sport, Eurosport 1, HBO Max

Niedziela, 07.12.2025

12:55 Kwalifikacje mężczyzn TVP Sport, Eurosport 1, HBO Max

14:25 Konkurs indywidualny mężczyzn TVP1, TVP Sport, Eurosport 1, HBO Max.

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie