Skoki dzisiaj na żywo Turniej Czterech Skoczni: Wyśmienity Tomasiak, Kubacki szczęśliwym przegranym [wyniki live]

TCS Innsbruck 4.01.2026 WYNIKI:
Turniej Czterech Skoczni: Innsbruck 4.01.2026
Niestety, Maciej Kot i Kamil Stoch zajęli odległe, 38. i 41. miejsca. Z pewnością Stoch inaczej wyobrażał sobie pożegnanie z Bergisel.
Po pierwszej serii Kacper Tomasiak zajmuje 9. miejsce, a Dawid Kubacki 29. jako czwarty szczęśliwy przegrany. Prowadzą Nikaido i Embacher przed Hoerlem i Prevcem.
Jan Hoerl daleko! 130 metrów Austriaka, ale z obniżonego rozbiegu! Miał jednak bardzo dobry wiatr, więc nie zajmie pierwszego miejsca, zajmie 3. lokatę za prowadzącą dwójką.
Kilian Peier 118 metrów, więc nie awansuje (chyba że Hoerl nie da rady, ale na to raczej trudno liczyć).
A to oznacza, że Kubacki już z awansem, ponieważ przed nami już tylko jedna para!
Stefan Kraft pewnie wygrywa z Wellingerem, ale nie będzie wysokiego miejsca. 123,5 metra, dopiero 10. miejsce.
Andreas Wellinger 120, ale zachwiał się przy lądowaniu i będzie odległa pozycja.
Clemens Leitner 117 metrów, a Stephan Embacher 130 metrów! Austriak zajmie pierwsze miejsce ex aequo z Nikaido!
Daniel Tschofenig 125 metrów, wygrywa z Finem oczywiście i zajmie 6. miejsce.
Eetu Nousiainen 117 metrów, więc szczęśliwym przegranym już na pewno nie będzie.
Felix Hoffmann 126,5 metra i będzie na 4. miejscu. Tomasiak "spada" na 6. lokatę. Kubacki wciąż na liście szczęśliwych przegranych.
Ależ potężny skok Rena Nikaido! 131 metrów i Japończyk wskakuje na 1. miejsce! Oczywiście wygrywa w parze z Robinem Pedersenem, który odpada z konkursu.
Fettner wygrywa z Junshiro Kobayashim. Japończyk skoczył zbyt słabo, by zostać lucky loserem.
Anze Lanisek 127 metrów! Słoweniec wyprzedzi Tomasiaka i będzie na 3. miejscu. Nakamura jest pierwszym szczęśliwym przegranym, Kubacki jest na tej liście na 4. miejscu.
124 metry Naokiego Nakamury! Jak odpowie Lanisek?
Sundal 127 metrów! Norweg miał jednak pomocny wiatr, więc nie wyprzedzi Tomasiaka! 5. miejsce.
Aigner 116,5 metra. Sundal nie powinien mieć problemy z nim wygrać.
Roman Koudelka 122 metry i wygrywa z Zakiem Mogelem.
Ryoyu Kobayashi 124 metry. Do wygrania pary oczywiście wystarczy, ale nie był to atak na czołówkę, 6. miejsce. Po skokach 30 zawodników Tomasiak wciąż utrzymuje się na 3. miejscu!
Palosaari ledwie 114 metrów, a mierzy się z Ryoyu Kobayashim...
Niestety! 124 metry Roka Oblaka, Słoweniec wygrywa w tej parze, Kubacki obecnie 3. jako szczęśliwy przegrany.
Wciąż czekamy. Na razie przedskoczek, po nim decyzja, czy rozbieg zostanie skrócony.
Niestety, chwilę jeszcze poczekamy. Zbyt silny wiatr i Oblak musiał zejść z belki.
Dawid Kubacki 122 metry! Czekamy co pokaże Rok Oblak.
Karl Geiger 121 metrów, a Hauswirth 123! Szwajcar wygrywa, Niemiec póki co na liście szczęśliwych przegranych.
Mizernych 123,5 metra i wygrywa z Langmo, Kazach obecnie na 7. miejscu.
Yukiya Sato wygrywa z Granerudem po skoku na 122. metr i zajmuje 7. miejsce.
Philipp Raimund wyraźnie wygrywa z Felixem Trunzem. Tomasiaka nie wyprzedzi, będzie na 4. miejscu. A Szwajcar wypycha też Kota z listy lucky loserów.
Zografski skacze dokładnie tak samo, ale ma lepszą rekompensatę za wiatr. Niestety, Bachlinger był lepszy od Polaków, a to oznacza, że oficjalnie Kamil Stoch na pierwszej serii kończy swój ostatni występ w Innsbrucku!
Niklas Bachlinger 120 metrów, czekamy na skok Zografskiego.
Colby wygrywa z Bresadolą w parze, na szczęście Włoch nie wyprzedził ani Kota, ani Stocha.
Jason Colby jeszcze lepiej niż Tomasiak! 128,5 metra! Teraz to Amerykanin będzie na 2. miejscu.
Kot z kolei jest nawet przed Stochem na liście lucky loserów.
Kacper Tomasiak dużo lepiej! 126 metrów, drugi najlepszy skok dzisiaj! Oczywiście wygrywa w parze i będzie na 2. miejscu, za Domenem.
Maciej Kot dość kiepsko. 118,5 metra.
Schuster wygrywa z Bicknerem A teraz Kacper Tomasiak i Maciej Kot.
Foubert 120,5 metra. Przegrywa wyraźnie z Prevcem i jest póki co drugim lucky loserem.
Prevc na życzenie trenera miał skrócony rozbieg, a skoczył... 129,5 metra! 4 metry dalej niż najlepszy skok do tej pory.
Przed nami bardzo ciekawa para - Domen Prevc kontra Valentin Foubert.
Niestety, kolejne wyniki nie napawają optymizmem, jeśli chodzi o awans Stocha jako lucky losera. Lepsi od niego są już Paschke i Wassiljew, a przed nami jeszcze wielu zawodników. Z awansem na razie Forfang, Ortner, Aalto i Deschwanden.
Niestety, Kamil Stoch przegrał w swojej parze z Maximilianem Ortnerem. Skoczył 119,5 metra, metr krócej od swojego rywala, a do tego miał lepsze warunki.
Zaczynamy!
Witamy w relacji na żywo z konkursu w Innsbrucku w ramach Turnieju Czterech Skoczni! Start o 13:30.