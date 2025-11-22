Skoki dzisiaj w Lillehammer relacja NA ŻYWO. Pięciu Polaków s drugiej serii, prowadzi Kraft

PŚ w Lillehammer 22.11.2025 wyniki na żywo:

Na żywo PŚ w Lillehammer - konkurs indywidualny 22.11.2025 Valentin Foubert - 115,5 m. Łączna nota: 272,6 Po skokach 10 zawodników drugiej serii prowadzi Piotr Żyła! Ortner - 115,5 m. Łączna nota: 274,9 Forfang - 114 m. Łączna nota: 266,9 Jacob Colby - 119,5 m. Łączna nota: 280,2 Noaki Nakamura - 116 m. Łączna nota: 268,7 Piotr Żyła - 126,5 m. Łączna nota: 283 Antti AAlto z Finlandii - 123 m. 272 pkt 120 m - Granerud. Przegrywa z Kubackim! Druga seria się rozpoczęła. Skakali na początek Paweł Wąsek (119 m) i Dawid Kubacki (121,5 m) Pierwszą serię wygrywa Stefan Kraft. Drugi jest Domen Prevc, a trzeci Felix Hoffmann. Najwyżej z Polaków plasuje się Kamil Stoch (10. miejsce). Do drugiej serii awansowali także Piotr Żyła, Kamil Tomasiak, Dawid Kubacki i Paweł Wąsek Pierwszą serię wygrywa Stefan Kraft Daniel Tschofenig - 133 pkt i 158 pkt Jan Hoerl z Austrii - 136 m i 156,8 pkt Stefan Kraft z Austrii - 138 m i 161,9 pkt Prowadzi Domen Prevc Anze Lanisek ze Słowienii - 137 m i 156,8 pkt Gregor Deschwanden - 131,5 m i 146,1 pkt 129 m - Norweg Forfang Ryoyu Kobayashi z Japonii - 136 m i 156,8 pkt Domen Prevc ze Słowenii - 138 m i 159,7 128 m Maximilian Ortner z Austrii Eriksen Sundal z Norwegii - 119,5 m, 129,8 pkt Karl Geiger z Niemiec - 120,5 m i 124,5 pkt Paweł Wąsek - 127,5 m i 135 pkt Timi Zajc ze Słowenii - 135 m i 154,4 m Marius Linvik z Norwegii - 133,5 m i 149,1 pkt Manuel Fettner z Austrii - 134 m i 149,1 pkt Ren Nikaido z Japonii - 135 m, 150,6 pkt Granerud - 130,5 m Tete Frantz z USA - 127,5 m i 131,5 pkt 137,5 m - Artti Aigro z Estonii Philipp Raimund z Niemiec -139,5 m Naoki Nakamura z Japonii - 134,5 m i 139,1 pkt Piotr Żyła także w drugiej serii Benjamin Oestvold z Norwegii - 131 m Valentin Foubert z Francji - 134,5 i 143,2 pkt Kevin Bickner z USA - 130,5 m i 130,7 pkt Vladimir Zografski - 135 m Kacper Tomasiak i Kamil Stoch zapewnili sobie wejście do drugiej serii Dobry skok! Kamil Stoch - 135,5 m i 154,2 pkt Dawid Kubacki - 126,5 m i 135,1 pkt Antti AAlto z Finlandii - 128,5 m i 138,4 pkt Piotr Żyła - 131 m i 139 pkt Sakutaro Kabayashi z Japonii - 134 m i 145,8 pkt 137 m - Stephan Embacher 124 m - Yukiya Sato z Japonii Felix Hoffmann z Niemiec - 134,5 m i 158,9 pkt. Obejmuje prowadzenie 119 m - Erik Belshaw z USA 121,5 Daniel Vassiliew z Kazachstanu Kacper Tomasiak ciągle na prowadzeniu Jason Colby z USA - 133 m i 139,2 pkt Ilya Mizernykh z Kazachstanu - 119 m i 112,7 pkt 126 m - Roman Koudelka z Czech Przerwa w zawodach z powodu warunków atmosferycznych 134,5 m! Rok Oblak ze Słowienii Andrew Urlaub z USA - 122,5 m Hektor Kapustnik ze Słowacji - 107 m Tomofui Naito z Japonii - 128 m Kapitalny skok! Kacper Tomasiak - 137 m i 144,4 pkt Juri Kesseli -ze Szwajcarii - 127 m Dobry skok! 131 m Sando Hauswirth Rozpoczęły się zawody!

Nie jest żadną tajemnicą, że w ostatnich latach w polskich skokach narciarskich nie działo się najlepiej. Dwa poprzednie sezony przyniosły masę rozczarowań i niewiele pozytywów, ale to ma się zmienić wraz ze zmianą trenera – Thomasa Thurnbichlera zastąpił Maciej Maciusiak. Jak twierdzi prezes PZN i sami zawodnicy, w zespole jest nowa energia i fani na nowo mogą mieć nadzieję na dobre wyniki. Co z tego wyjdzie nie dowiemy się oczywiście już po pierwszym konkursie, ale z pewnością niezłe wyniki mogą dać więcej oddechu zawodnikom i trenerowi na kolejne tygodnie treningów i zmagań konkursowych.

Apetyty po pierwszym konkursie mogą być całkiem rozbudzone – Polacy w rywalizacji mieszanej nigdy nie byli bardzo mocni, ale pierwszy konkurs zakończyli na niezłym, 6. miejscu. Indywidualnie Kamil Stoch uzyskał 7. wynik całych zawodów, natomiast Kacper Tomasiak 14. (Nicole Konderla-Juroszek i Anna Twardosz miały odpowiednio 29. i 30. notę). Takimi wynikami Stoch i Tomasiak z pewnością nie pogardziliby w konkursie indywidualnym, lecz z pewnością nie będzie o to już tak łatwo. Start sobotnim zawodów w skokach narciarskich zaplanowano na godzinę 16:00, bądźcie z nami!