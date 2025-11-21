Skoki dzisiaj w Lillehammer: Relacja na żywo. Polska idzie w górę, świetny skok Tomasiaka

2025-11-21 16:40

Konkurs mikstów otwiera nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Inauguracja podobnie jak przed rokiem ma miejsce w Lillehammer, a na starcie piątkowych zawodów spodziewanych jest 15 reprezentacji - w tym Polska. Oficjalną listę startową poznamy jednak dopiero po treningach zaplanowanych na 10:30 (kobiet) i 13:30 (mężczyzn). Od 16:00 zapraszamy na relację "Super Expressu" z inauguracyjnego konkursu PŚ w skokach na żywo!

  • Rumunia
  • Kazachstan
  • Chiny
  • Francja
  • Włochy
  • Finlandia
  • Stany Zjednoczone
  • Kanada
  • Szwajcaria
  • Polska
  • Japonia
  • Słowenia
  • Norwegia
  • Niemcy
  • Austria
Anika Belshaw z USA - 112 m i 

Jenny Rautionaho z Finlandii - 113,5 m

Annika Sieff z Włoch - 115,5 m i 86 pkt

Josephine Pagnier z Francji - 98 m i 57,3 pkt

Ping Zeng z Chin - 123 m i 100 pkt

Alyona Sviridenko z Kazachstanu - 78 m 

Znowu skaczą panie. Rumunka skacze 103 m

Półmetek rywalizacji. Prowadzi Japonia przed Słowienią. Polska na miejscu 6

Stefan Kraft z Austrii - 129,5 m i 134,5 pkt

Phillipp Raimund z Niemiec 129 m i i 133,7 pkt 

Kristoffer Eriksen z Norwegii - 123,5 m i 117,5 pkt

Timi Zajc ze Słowenii - 134 m i 130,3 pkt

Ren Nikaido z Japonii - 134,5 m i 133,2 pkt

Kapitalny skok! Kacper Tomasiak z Polski - 129 m i 126,7 pkt

Sandro Hauswirth ze Szwjacarii - 118 m i 110,4 pkt

Słaby skok Kanadyjczyka (99 m.). 

Andrew Urlaub  z USA - 113,5 m i 102,7 pkt

 Vilho Palosraii daleko i Finowie obejmują prowadzenie

Francesco Cecon z Włoch - 113 m i 102,8 punktów

Jules Chervet z Francji - 102 m i 84,5 pkt

Xinyn Liu z Chin - 95 m 

 Ilja Mizernykh z Kazachstanu niezbyt daleko

Minhea Alexandru z Rumunii bez szału

Skaczą panowie teraz. 

Po pierwszej turze prowadzi Japonia przed Kanadą. Polska na 8. miejscu

Julia Meulbaher z Austrii kończy pierwszą turę. Skoczyła 110 m

Katharina Schimd z Niemiec - 113,5 m

Nika Prevc ze Słowenii daleko 

Daleki skok! Nozomi Maruyama z Japonii - 128 m

Polka Anna Twardosz  - 99,5 i 73,6 punktów

Rea Kindiman ze Szwajcarii - 80,5 m i 77,9 punktów

Abigail Strate z Kanady - 125 m

Josie Johnson z USA - 104 m i 77,9 punktów

100,5 m i Minja Korhonen z Finlansii

99 m i 65 punktów Martina z Włoch

96,5 metra skoczyła Emma Chervet z Francji

Najdalszy skok dotychczas. Qui Liu - 89 m

Veronika Shiskina z Kazachstanu poleciała 72,5 m. 

Rumunka Delia Anamria Folea rozpoczyna zawody, Skoczyła 73 m 

Witamy w relacji na żywo z pierwszego konkursu Pucharu Świata 2025/2026 w skokach narciarskich! Początek rywalizacji mikstów z udziałem Polski zaplanowano na 16:00.

Puchar Świata 2025/2026 w skokach narciarskich rozpoczyna się w Lillehammer. Najlepsi skoczkowie i najlepsze skoczkinie świata będą rywalizować w Norwegii od piątku do niedzieli. Podobnie jak przed rokiem rywalizacja w PŚ rozpocznie się od konkursu drużyn mieszanych. W popularnym mikście wystąpi oczywiście reprezentacja Polski, którą stworzą dwie skoczkinie i dwóch skoczków z grona: Pola Bełtowska, Nicole Konderla-Juroszek, Anna Twardosz, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. Trenerzy podejmą decyzję po oficjalnych treningach poprzedzających zawody.

Jako pierwsze na rozbiegu skoczni Lysgardsbakken (HS140) pojawiły się panie - już od godziny 10:30. Skoczkowie zmienili je o 13:30. Dla Polaków były to pierwsze skoki oddane na śniegu i ostateczny trening przed startem PŚ. Mikst stanowi przygrywkę do konkursów indywidualnych zaplanowanych w Lillehammer na sobotę i niedzielę. Jest jednak świetną okazją do sprawdzenia się w warunkach startowych i otwarcia dorobku w Pucharze Narodów. Nie ma co ukrywać, że szanse na podium Polaków są znikome, ale liczymy na udany występ Biało-Czerwonych na miarę ich możliwości. A że wszystko jest możliwe, udowodnił pamiętny mikst na ostatnich igrzyskach w Pekinie, w którym na podium stanęli Rosjanie i Kanadyjczycy. Pierwszy konkurs nowego sezonu już o 16:00!

