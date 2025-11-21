PŚ w skokach. To następca Stocha? Znany trener nie certolił się ws. polskiego talentu

Kazimierz Długopolski, były skoczek narciarski i trener, uważa, że przyzwoite starty w Letnim Grand Prix dają nadzieję na niezły poziom Polaków w rozpoczynającym się w piątek Pucharze Świata. Jego zdaniem liderem biało-czerwonych może być junior Kacper Tomasiak.
Nowy sezon skoków. Maciej Maciusiak dla "Super Expressu": Podtrzymamy medalową passę na IO!
Znany trener skoków nie wstrzymywał się w ocenie Kacpra Tomasiaka
- Lato rozpoczęło się dobrze, bo np. w trzecim konkursie LGP w Wiśle Maciej Kot wygrał, Kamil Stoch był tam trzeci i piąty, a w kolejnym, w Rasnovie, pierwsze miejsce zajął Dawid Kubacki. Potem jednak rewelacji już nie było. Byłem natomiast pod dużym wrażeniem występu naszego duetu Stoch - Kubacki w Val di Fiemme, gdzie zwyciężyli naprawdę w świetnym stylu. Tym występem obudzili we mnie nadzieję na powtórki w sezonie zimowym - powiedział w rozmowie z PAP Długopolski, olimpijczyk z Sapporo (1972) i Lake Placid (1980).
W ostatnim letnim konkursie w Klingenthal trener Maciej Maciusiak desygnował m.in. 18-letniego Tomasiaka, który zajmując ósme miejsce okazał się w tych zawodach najlepszym z Polaków, a tydzień wcześniej zapewnił sobie triumf w cyklu Letniego Pucharu Kontynentalnego. Teraz junior znalazł się w składzie na inaugurację PŚ w Lillehammer.
Dramat gwiazdy skoków przed Pucharem Świata! Może zapomnieć o igrzyskach
- Analizując postępy, jakie robi, wygląda na to, że możemy w nim upatrywać w tym sezonie lidera naszej ekipy - zaznaczył w sprawie Tomasiaka były sędzia FIS, który dodał, że duże szanse na dobre występy widzi także u Stocha.
- Zawodnik z takimi osiągnięciami, który kończy karierę, będzie chciał oczywiście pokazać się z jak najlepszej strony. Musi jednak uważać, aby nie spalić się emocjonalnie, choć w jego przypadku wielką rolę gra doświadczenie i umiejętność radzenie sobie z presją - podkreślił Długopolski.
Sezon Pucharu Świata rozpocznie się od piątkowego konkursu drużyn mieszanych, który poprzedzą treningi kobiet (od 10:30) i mężczyzn (od 13:30). W sobotę i niedzielę w Lillehammer odbędą się już konkursy indywidualne.